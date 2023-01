Tesla erzielte im vierten Quartal 2022 einen bereinigten Gewinn von 1,19 US-Dollar pro Aktie und übertraf die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. Optimistisch ist Elon Musk mit Blick auf das laufende Jahr. Bis zu zwei Millionen Autos könne Tesla im Jahr 2023 absetzen, sagte der CEO bei der gestrigen Präsentation der Quartalszahlen. "Operativ läuft es also bei Tesla. Allerdings wurde die gute Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren mehr als eingepreist in den Aktienkurs", schrieb Konstantin Oldenburger, CMC Markets Analyst, in einer Markteinschätzung.

Seiner Meinung nach könnte sich der Tesla-Kurs aus charttechnischer Sicht in Richtung 166 und 208 US-Dollar bewegen. Sollte er jedoch dauerhaft unter die Unterstützungszone zwischen 101 und 107 US-Dollar liegen, drohen weitere Verluste in Richtung 71 US-Dollar, so Oldenburger. Weiter schrieb er: Im Markt kursiere der Vergleich, dass Tesla das gleiche Schicksal in der E-Autosektor blüht wie Nokia oder Blackberry in der Handybranche. So sehen das unsere w:o User im Tesla-Forum auf wallstreet:online.