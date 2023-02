Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Discovery Silver erhält neuen CEO

Discovery Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass Tony Makuch mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Makuch ist ein professioneller Ingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Betrieb und Führung. Zuletzt war er CEO von Kirkland Lake Gold Ltd., einem führenden, weltweit tätigen Goldunternehmen mit Betrieben in Ontario und Australien. Während seiner fünfjährigen Amtszeit leitete Makuch die Umgestaltung von Kirkland Lake und steigerte die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen sowie die Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde CA$ auf über 10 Milliarden CA$. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs von Kirkland Lake um über 500 %.

News: Tony Makuch zum Vorstandsvorsitzenden von Discovery Silver ernannt

Discovery Silver veröffentlicht positive Durchführbarkeitsstudie

Weiterhin veröffentlichte Discovery Silver die Ergebnisse seiner vorläufigen Machbarkeitsstudie auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Cordero. Highlights daraus sind:

Ausgezeichnete Projektwirtschaftlichkeit: Base Case NPV5% nach Steuern von $1,2 Milliarden (CA$1,5 Milliarden) und IRR von 28% (Ag - $22.00/oz, Au - $1.600/oz, Pb - $1.00/lb und Zn - $1.20/lb).

Verlängerte Lebensdauer der Mine und höhere Produktion: 18 Jahre Minenlebensdauer mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 33 Millionen Unzen Silberäquivalent, was einer Steigerung von ~40 % der insgesamt produzierten AgEq-Unzen während der Lebensdauer des Projekts im Vergleich zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2021 entspricht.

Beibehaltung der hohen Margen und der geringen Kapitalintensität: durchschnittliche AISC von 12,80 $/oz AgEq in den Jahren 1 bis 12 mit anfänglichen Erschließungsinvestitionen von 455 Millionen $, was zu einem attraktiven NPV/Capex-Verhältnis von 2,5x führt.

News: Discovery meldet vorläufige Durchführbarkeitsstudie für Cordero mit Kapitalwert nach Steuern von 1,2 Milliarden US-Dollar und IRR von 28 %

Broker-Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu GoldMining . Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright empfiehlt GoldMining zum Kauf mit Kursziel 5,25 USD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Uranium Energy . Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright empfiehlt Uranium Energy Corp. zum Kauf mit Kursziel 8,25 USD

Das Analystenhaus BMO Capital Markets veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold . Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 CA$ aus.

Research-Report: BMO Research Kaufempfehlung für Victoria Gold und 15 CAD Kursziel

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Vizsla Silver . Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,75 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Vizsla Silver und 2,75 USD Kursziel

Unternehmensnews

Alpha Lithium erhält wichtige Bohrlizenzen und bestätigt Süßwasservorkommen

Alpha Lithium teilte jüngst mit, dass es Lizenzen für die Aufnahme von Explorationsarbeiten auf seinen Grundstücken im Salar del Hombre Muerto in Argentinien erhalten hat. Das Unternehmen führt bereits die vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen der Bohranlage und der Besatzung der ersten Bohranlage durch, die voraussichtlich noch in diesem Monat für den Beginn der Bohrungen mobilisiert werden kann. Alpha hat sich eine zweite Bohranlage gesichert, die so bald wie möglich im Jahr 2023 in den laufenden Betrieb aufgenommen werden soll. Alpha beabsichtigt, in den nächsten 12 Monaten bis zu 12 Bohrungen auf seinem mehr als 5.000 Hektar großen Grundstück Hombre Muerto durchzuführen, zusätzlich zu mehreren neuen Vertical Electrical Sounding Kampagnen.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass eine unabhängige Studie zur Süßwasseranreicherung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tolillar Salar bestätigt hat, dass die Süßwasserquelle vor Ort mehr als ausreichend ist, um die geplante Lithiumchemikalien-Produktionsanlage des Unternehmens mit 50.000 Tonnen pro Jahr zu versorgen. Die vor acht Monaten begonnene Vorstudie zeigt, dass der Süßwasser-Grundwasserleiter innerhalb der Tolillar-Salar-Bergbaugebiete eine nachhaltige Süßwasserentnahme von 5.109.279 m3 /Jahr (583 m3 /Stunde) verkraften kann, ohne die Süßwasserreserven in diesem Bereich des Beckens zu beeinträchtigen. Eine nachhaltige Nutzung des Süßwasser-Aquifers setzt voraus, dass die Nettoabflüsse größer sind als die Nettozuflüsse.

News: Alpha Lithium erhält Bohrlizenzen für den Salar Hombre Muerto in Argentinien

News: Alpha Lithium erhält unabhängige Bestätigung für bedeutende Süßwasserentdeckung im Tolillar Salar, Argentinien

Caledonia Mining vermeldet Rekord-Jahresproduktion

Caledonia Mining gab kürzlich die vierteljährliche und jährliche Produktion der Mine Blanket in Simbabwe für das Quartal und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 bekannt. Das Unternehmen erreichte demnach eine Rekord-Goldproduktion im Jahr 2022 von 80.775 Unzen, womit das obere Ende der Prognose des Unternehmens übertroffen und das langjährige Produktionsziel erreicht wurde. Die Jahresproduktion 2022 entspricht einem Anstieg von 19,7 Prozent gegenüber den 67.476 Unzen, die 2021 produziert wurden. Für 2023 gab Caledonia Mining ein Ziel von 87.500 bis 97.000 Unzen Gold zu All-In-Sustaining-Kosten von unter 1.250 US$ je Unze aus.

News: Rekord-Jahresproduktion im Bergwerk Blanket und Ausblick für 2023

Calibre Mining vermeldet Top-Bohrresultate

Calibre Mining gab kürzlich die Untersuchungsergebnisse der ersten Phase des Diamantbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Golden Eagle bekannt. Das Unternehmen stieß unter anderem auf 4,30 g/t Au auf 92,42 Metern, einschließlich 7,80 g/t Au auf 17,3 Metern.

News: Calibre meldet solide Bohrergebnisse auf dem zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Golden Eagle Projekt, USA

Canada Nickel vermeldet bedeutende Entdeckung

Canada Nickel gab vor kurzer Zeit ein Explorationsupdate für sein Grundstück Reid bekannt, das sich innerhalb von 16 Kilometer von der Nickelentdeckung Crawford befindet, die nun von allen 16 Bohrlöchern erfolgreich angepeilt wurde. Dabei stieß man unter anderem auf 0,20 % Nickel auf 327,0 Metern, einschließlich 0,30 % Nickel auf 58,5 Metern sowie auf 0,25 % Nickel auf 471,0 Metern, einschließlich 0,31 % Nickel auf 60,0 Metern. Diese Ergebnisse bestätigen Reid als eine große Entdeckung mit einem Zielbereich, der größer als Crawford ist, und einem mineralisierten Kern, der 50% breiter ist als die Crawford Main Zone.

News: Canada Nickel bestätigt bedeutende Entdeckung bei Reid und gibt ein Update zur Finanzierung

Consolidated Uranium schließt Übernahme ab

Consolidated Uranium gab jüngst den Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung bekannt, durch die Consolidated Uranium alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Virginia Energy erworben hat. Infolge des Arrangements wurde Virginia Energy zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Consolidated Uranium.

News: Consolidated Uranium schließt Übernahme von Virginia Energy Resources ab

Cypress Development gibt Update und Namensänderung bekannt

Cypress Development veröffentlichte jüngst ein Fortschrittsupdate zu seiner laufenden Machbarkeitsstudie, die auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley durchgeführt wird, sowie zu seiner in Betrieb befindlichen Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada. Nach der erfolgreichen Produktion von Lithiumkarbonat aus den konzentrierten Lithiumlösungen der Pilotanlage werden weitere Testläufe bei Saltworks Technologies, Inc. stattfinden. Die Machbarkeitsstudie für das Projekt liegt im Zeitplan und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass Cypress Development Corp. in Century Lithium Corp. umbenannt wird. Das Unternehmen wird auch das Tickersymbol ändern, unter dem es an der TSX Venture Exchange gehandelt wird.

News: Cypress Development berichtet über neuste fortschritte zur Machbarkeitsstudie und Lithiumextraktionsanlage

News: Cypress Development ändert Namen in Century Lithium Corp.

First Tin veröffentlicht Aktionärsbrief

First Tin gab zu Beginn des Jahres 2023 ein kurzes Update zu den wichtigsten Errungenschaften von First Tin im letzten Quartal 2022 und informierte über die geplanten Aktivitäten für das erste Quartal 2023, das für das Unternehmen eine sehr arbeitsreiche Zeit sein wird. Im letzten Quartal des Jahres 2022 hat First Tin seine Anlagen in Australien und Deutschland aktiv weiterentwickelt, wobei alle unsere Arbeitsabläufe wie geplant vorankamen.

Aktionärsbrief: Aktionärsbrief

Fury Gold Mines landet echten Volltreffer

Fury Gold Mines gab jüngst die Ergebnisse der letzten drei Kernbohrungen des Jahres 2022 auf dem Projekt Eau Claire bekannt. Im Rahmen des Bohrprogramms 2022 wurde der hochgradige goldmineralisierte Fußabdruck im Zielgebiet Hinge, in der Zone Gap und in den östlichen Erweiterungszielgebieten erfolgreich erweitert. Das Highlight bildete ein 1,5 Meter langer Abschnitt mit 22,77 g/t Gold. Bis dato wiesen die elf im Zielgebiet Hinge gebohrten Bohrlöcher eine Trefferquote auf, die fast 55 % über dem gemessenen und angezeigten Gehalt der untertägigen Ressource Eau Claire (6,3 g/t Gold) und über 80 % über dem untertägigen Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t Gold lag. Insgesamt haben diese Ergebnisse einen klaren Fokus für die Erweiterung der Lagerstätte bis ins Jahr 2023 gesetzt.

News: Fury bohrt mehrere Zonen mit hochgradigem Gold auf dem Hinge-Ziel, einschließlich 22,77 g/t Gold auf 1,5 Metern

Gold Terra Resource startet Winterbohrprogramm

Gold Terra Resource gab jüngst den Beginn eines 8.000 Meter langen Winterbohrprogramms auf dem Grundstück Con Mine Option in Yellowknife, NWT, bekannt. Das erste Bohrprogramm wird aus 20 Bohrlöchern bestehen, die von der Oberfläche bis in eine Tiefe von bis zu 600 Metern auf einer Strecke von 2 Kilometern gebohrt werden, mit dem Ziel, die erste Mineralressourcenschätzung vom September 2022 zu erweitern. Darüber hinaus sind Vorbereitungen im Gange, um ein zweites Bohrgerät einzusetzen, das in der Lage ist, 2.500 Meter lange Löcher zu bohren, um die Tiefenausdehnung der Mineralisierung unterhalb der ehemaligen Mine Con zu erproben.

News: Gold Terra beginnt Winterbohrprogramm auf dem Con Mine Option Grundstück zur Erweiterung der derzeitigen Mineralressourcen

IsoEnergy gibt Pläne für Bohrkampagne bekannt

IsoEnergy gab kürzlich seine Explorationspläne für die Wintersaison 2023 bekannt. So plant die Gesellschaft unter anderem Diamantbohrungen in Larocque East und Hawk über insgesamt 6.800 Meter in 12 Bohrlöchern sowie geophysikalische Bodenuntersuchungen in Larocque East und Geiger. Nach der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 18,3 Millionen CA$ im Dezember ist IsoEnergy gut positioniert, um dieses Explorationsprogramm und die Erschließungsarbeiten zu einer Zeit durchzuführen, in der die Nuklearindustrie und insbesondere der Uransektor auf dem Weg ins Jahr 2023 und darüber hinaus unglaublich stark aussieht.

News: IsoEnergy kündigt Explorationsprogramm für Winter 2023 an

Karora Resources meldet hochgradige Goldmineralisierung

Karora Resources gab kürzlich eine Fortsetzung der bedeutenden Ergebnisse der Goldexplorations- und Infill-Bohrungen bei der Mine Beta Hunt bekannt. Im Hunt Block bestätigen die Tiefenbohrungen in der Zone Western Flanks weiterhin die zuvor gemeldeten Ergebnisse, die zeigen, dass sich die Hauptscherbenmineralisierung bis zu 250 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource erstreckt und in der Tiefe weiterhin offen ist. Karora stieß in diesem Bereich unter anderem auf 9,5 g/t Gold über 7,1 Meter.

News: Karora Resources bohrt 9,5 g/t auf 7,1 Metern in der Western Flanks Deeps und erweitert den potenziellen mineralisierten Strang in der New Mason Zone auf 700 Meter

Labrador Uranium gibt Explorationsergebnisse bekannt

Labrador Uranium gab kürzlich die Untersuchungsergebnisse des Explorationsprogramms 2022 auf dem Grundstück Central Mineral Belt in Labrador, Kanada, bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 0,11% U3O8 über 1,3 Meter. Das Gesamtziel der Bohrkampagne 2022 bestand darin, verschiedene strukturelle Komponenten entlang des Moran Lake Trends zu erproben, die das Potenzial zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung aufweisen.

News: Labrador Uranium gibt die Untersuchungsergebnisse des Explorationsprogramms 2022 auf dem Grundstück Central Mineral Belt in Labrador bekannt

Li-Metal gibt Unternehmensupdate

Li-Metal, ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, legte jüngst das folgende Update zu den Erfolgen des Jahres 2022 und einen Ausblick auf die wichtigsten Ziele für 2023 vor.

Update: Li-Metal legt Unternehmens-Update und Ausblick auf 2023 vor

MAG Silver feiert Neuentdeckung

MAG Silver vermeldete jüngst die Ergebnisse von sechs abgeschlossenen Bohrlöchern der oberflächenbasierten Phase-2-Bohrungen auf seinem Deer Trail Carbonate Replacement Deposit Projekt in Zentral-Utah, USA. Der Höhepunkt war dabei die Entdeckung der „Carissa"-Zone, die in aggressiven Step-out-Bohrungen 1 Kilometer südwestlich der Deer Trail Mine entdeckt wurde. Das Entdeckungsbohrloch DT22-09 lieferte den längsten Abschnitt einer kontinuierlichen Mineralisierung mit 273,8 Meter Sulfid-"Schnürung" mit durchschnittlich 12 g/t Silber, 0,2% Kupfer und 0,3% Blei plus Zink mit einzelnen Sulfidbändern mit Gehalten von 59-266 g/t Silber, 0,2-5,5% Kupfer, 0,1-1,5% Blei und 0,1-5,2% Zink.

News: MAG Silver fällt um fast 4% und meldet Entdeckung der Carissa-Zone auf dem Deer Trail Projekt

MAG Silver vermeldet Produktionszahlen

MAG Silver vermeldete jüngst die Produktion aus dem Projekt Juanicipio für das vierte Quartal, sowie für das gesamte Jahr 2022. Wie MAG vom Projektbetreiber Fresnillo gemeldet wurde, wurden in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2022 165.786 Tonnen mineralisiertes Material sowohl aus der Untertageerschließung als auch aus den ersten Strossen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt im Fördererz von 415 Gramm pro Tonne aufbereitet. Im Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, wurden insgesamt 646.148 Tonnen mineralisiertes Material mit einem durchschnittlichen Silbergehalt im Fördererz von 520 g/t aufbereitet. Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das vierte Quartal und das Jahr 2022, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor den Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 1.861.000 Unzen Silber und 5.380 Unzen Gold bzw. 9.250.000 Unzen Silber und 22.253 Unzen Gold. Die zugehörige Blei- und Zinkproduktion wird in MAG Silvers Jahresendberichten gemeldet.

News: MAG Silver meldet Produktion in Juanicipio im vierten Quartal

Millennial Potash erhält Genehmigung für Akquisition

Millennial Potash gab vor kurzem bekannt, dass es von der TSX Venture Exchange die Genehmigung für sein Optionsabkommen für Mineralgrundstücke im Zusammenhang mit dem Kaliprojekt Banio erhalten hat. Banio stellt für MLP eine vielversprechende Möglichkeit dar, ein einzigartiges Projekt zu erwerben, bei dem frühere Bohrungen signifikante Mächtigkeiten von Kalimineralisierungen ergeben haben, die für einen kostengünstigen Lösungsbergbau geeignet sein könnten. Darüber hinaus verfügt das Projekt über eine gute Infrastruktur und könnte aufgrund seiner Nähe zum wichtigen brasilianischen Markt einen Transportkostenvorteil gegenüber anderen Produzenten haben.

News: Millennial Potash Corp. gibt Genehmigung für Erwerbsoption auf bis zu 100 % des Kaliprojekts Banio und Einreichung eines technischen Berichts bekannt

Osisko Development trifft auf bis zu 5.000g/t Gold und veröffentlicht Ressourcenschätzung für Tintic

Osisko Development gab vor kurzem die Ergebnisse von Bohrungen und Untertage-Splitterproben aus neuen Erschließungsgebieten bekannt, die im Rahmen des unternehmenseigenen Projekts Tintic durchgeführt wurden. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 264,00 g/t Gold und 511,00 g/t Silber über 1,22 Meter sowie 2.311,18 g/t Gold und 1.146,46 g/t Silber über 2,29 Meter in Untertage-Splitterproben. Die höchsten gemessenen Grade wiesen 5.012,31 g/t Gold auf.

Weiterhin veröffentlichte das Unternehmen eine Ressourcenschätzung für Tintic. Demnach verfügt das Projekt über 213.000 Unzen Gold mit 28,1 g/t Au und 385.000 Unzen Silber mit 50,8 g/t Ag als gemessene und angezeigte Ressource sowie über 243.000 Unzen Gold mit 19,6 g/t Au und 530.000 Unzen Silber mit 42,8 g/t Ag als abgeleitete Ressource.

News: Osisko Development erweitert T2-Mineralisierung 55 Meter neigungsabwärts bei Trixie, Tintic Projekt

News: Osisko Development gibt erste Mineralressourcenschätzung für Trixie im Tintic Projekt bekannt

Sibanye-Stillwater vermeldet 700 Millionen Dollar Kreditzusage für US-Lithium-Projekt

Sibanye-Stillwater teilte vor wenigen Tagen mit, dass eine Tochtergesellschaft von ioneer Limited, dem vorgeschlagenen Joint-Venture-Partner für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge in Nevada, USA, eine bedingte Zusage für ein vorgeschlagenes Darlehen des Energieministeriums der Vereinigten Staaten (DOE) zur Unterstützung der Entwicklung von Rhyolite Ridge erhalten hat. Das vorgeschlagene Darlehen beläuft sich auf einen Betrag von bis zu 700 Millionen US-Dollar. Die bedingte Zusage folgt auf ein umfangreiches Engagement und zeigt die starke Unterstützung und das Vertrauen des DOE in Rhyolite Ridge und seine technischen Grundlagen und bestätigt die erwartete Wirtschaftlichkeit von Rhyolite Ridge. Das vorgeschlagene Darlehen wäre das erste Darlehen des DOE zur Finanzierung der Verarbeitungskomponente eines Projekts, bei dem Lithium am Standort abgebaut und veredelt wird.

News: US-Regierung bietet bedingte Zusage für Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge an

Skeena Resources unterzeichnet Meilenstein-Charta

Skeena Resources gab vor wenigen Tagen die Unterzeichnung der Genehmigungsprozess-Charta und andere wichtige Meilensteine im Genehmigungsverfahren für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt. Die Prozesscharta ist eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Skeena, der Zentralregierung der Tahltan und der Regierung von BC. In diesem Dokument wird ein Arbeitsplan für die Zusammenarbeit aller Parteien im Hinblick auf eine effiziente Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Assessment, EA) und ein effizientes Genehmigungsverfahren für Eskay Creek festgelegt. Die in der Prozesscharta festgelegten Zieltermine sehen vor, dass das EA-Zertifikat im zweiten Halbjahr 2024 und die endgültigen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2025 erteilt werden. Diese Termine stimmen mit dem voraussichtlichen Zeitplan für die Erschließung des Projekts überein.

News: Skeena kündigt Unterzeichnung der Eskay Creek Prozess-Charta an

Trillium Gold Mines identifiziert bedeutende neue Goldziele

Trillium Gold Mines gab vor wenigen Tagen die Ergebnisse einer umfangreichen Zusammenstellung historischer Daten und Kernprobenentnahmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 auf seinem ca. 55.000 Hektar großen Projekt Confederation Belt in Red Lake, Ontario, bekannt. Während ihrer Arbeit im Jahr 2022 erkannten die Geologen von Trillium dabei das bedeutende Potenzial für kritische Mineralien auf dem gesamten Grundstück. Sowohl auf als auch in unmittelbarer Nähe des Grundstücks wurden Vorkommen von Molybdän, Nickel und möglicherweise Kobalt identifiziert. Auch Lithium könnte sowohl entlang der östlichen Ränder des Grundstücks als auch auf dem Karas Lake-Trend vorkommen.

News: Confederation Belt von Trillium Gold offenbart bedeutende neue Goldziele und Potenzial für kritische Metallentdeckungen

Uranium Energy veröffentlicht neue Ressourcenschätzungen für Shea Creek und Horseshoe-Raven

Uranium Energy veröffentlichte kürzlich Mineralressourcenschätzungen für das Shea Creek Projekt und das Horseshoe-Raven Projekt des Unternehmens. Demnach verfügt Shea Creek über mindestens 67,57 Millionen Pfund mit 1,491% U3O8 in der angezeigten Ressourcenkategorie bzw. 28,06 Millionen Pfund mit 1,015% U3O8 in der abgeleiteten Kategorie. Uranium Energy besitzt indirekt 49,0975% des Projekts und Orano Canada Resources besitzt den Rest und ist der Projektbetreiber. Die angezeigten Ressourcen auf dem Horseshoe-Raven-Projekt belaufen sich auf 37,43 Millionen Pfund U3O8 mit 23,59 Millionen Pfund U3O8 mit 0,215% U3O8 in der Horseshoe-Lagerstätte und 13,83 Millionen Pfund U3O8 mit 0,177% U3O8 in der Lagerstätte Raven.

News: Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 technischen Kurzbericht für Shea Creek Projekt in Saskatchewan ein

News: Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 technischen Kurzbericht für Horseshoe-Raven Projekt in Saskatchewan ein

Uranium Energy durchschneidet mehr als 23% U3O8

Uranium Energy gab weiterhin eine neue Uranmineralisierung bekannt, die einen Gehalt von 5,42 % eU3 O8 auf 15,6 Metern aufweist, einschließlich eines Subintervalls mit einem Gehalt von 23,2 % eU3 O8 auf 3,4 Metern. Dieses Ergebnis erweitert den Fußabdruck der hochgradigen Uranmineralisierung auf dem Projekt Christie Lake, die ursprünglich im vergangenen Jahr gemeldet wurde.

News: Uranium Energy Corp. durchschneidet 23,2 % eU3 O8 auf 3,4 m und erweitert damit die neue Zone Sakura auf dem Projekt Christie Lake im östlichen Athabasca-Becken, Kanada

Uranium Energy nimmt 17,85 Millionen Dollar ein

Zusätzlich gab Uranium Energy bekannt, dass es vom US-Energieministerium 17,85 Millionen US$ für die Lieferung von 300.000 Pfund Urankonzentraten US-amerikanischen Ursprungs zum Preis von 59,50 $/Pfund im Rahmen des am 20. Dezember 2022 bekannt gegebenen Vertrags erhalten hat.

News: Uranium Energy Corp. erhält 17,85 Millionen Dollar vom US-Energieministerium für die Lieferung von 300.000 lbs. U3O8 zu $59,50/Pfund für das Programm für strategische Uranreserven

US Critical Metals schließt Akquisition ab

US Critical Metals Corp. gab kürzlich bekannt, dass es die Earn-in-Anforderungen für das Kobaltprojekt Haynes erfüllt hat, indem es die letzte Zahlung an die Haynes-Optionsgeber gemäß dem Haynes-Optionsvertrag vom 24. September 2021 geleistet hat. Haynes ist ein primäres Kobaltprojekt, das 470 zusammenhängende Acres an nicht patentierten Bergbau-Claims im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels von Idaho im Lemhi County, Idaho, umfasst. Gemäß der Optionsvereinbarung werden die Claims übertragen und USCM wird eine 100%ige Beteiligung an den Claims halten.

News: USCM schließt Earn-in-Verpflichtungen für Kobaltprojekt Haynes ab

Victoria Gold veröffentlicht sehr gute Bohrergebnisse

Victoria Gold gab vor wenigen Tagen die bisherigen Ergebnisse der Diamantbohrungen und Oberflächenschürfungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 in Dublin Gulch für das Ziel Lynx, eines der vorrangigen oberflächennahen Goldziele im Goldlager Dublin Gulch, bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 24,69 g/t Au über 6,5 Meter, einschließlich 63,32 g/t Au über 2,5 Meter. Während der Saison 2022 wurden im gesamten Claim-Paket Dublin Gulch 27.215 Meter an Diamantbohrungen durchgeführt, einschließlich 6 Bohrlöcher für 1.971 Meter bei Lynx. Darüber hinaus wurden im Rahmen der laufenden Evaluierung von Lynx 12 Oberflächengräben mit einer Gesamtlänge von 936 Metern angelegt und beprobt.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen auch Resultate vom Teilbereich Raven. Dort stieß man unter anderem auf 3,59 g/t Au auf 83,5 Metern.

News: 24,69 g/t Au über 6,5 m aus dem Explorationsprogramm 2022 Lynx

News: Victoria Gold: 3,59 g/t Au auf 83,5 Metern aus dem Explorationsprogramm 2022 Raven

News: Victoria Gold veröffentlicht herausragende Ergebnisse des Raven Proximal Explorationsprogramms

Vizsla Silver vermeldet drastische Erhöhung der Silberressourcen

Vizsla Silver veröffentlichte jüngst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für sein Flaggschiff, das Silber-Gold-Projekt Panuco. Das Unternehmen vermeldete einen 71%igen Anstieg der angezeigten Mineralressourcen von 61,1 auf 104,8 Millionen Unzen Silberäquivalent, eine 150% Steigerung der abgeleiteten Mineralressourcen von 45,6 auf 114,1 Millionen Unzen Silberäquivalent, eine 14%ige Erhöhung des durchschnittlichen Gehalts der angezeigten Mineralressource von 383 auf 437 g/t Silberäquivalent und eine 42 % Steigerung des durchschnittlichen Gehalts der abgeleiteten Mineralressource von 345 auf 491 g/t Silberäquivalent.

News: Vizsla Silver meldet gestiegene aktualisierte Mineralressourcen durch deutliches Wachstum der Copala-Ader für das Panuco-Silber-Gold-Projekt

