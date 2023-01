BAADER BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Andreas von Arx stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage, ob die Talsohle des nachteiligen Herstellungskostenzyklus inzwischen erreicht ist. Für 2023 habe der Aromenhersteller einen Anstieg der Herstellungskosten von fünf Prozent signalisiert, der dem Unternehmen zufolge in der Preisgestaltung mit Kunden bereits vollständig verhandelt worden sei./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 14:35 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 3.047EUR gehandelt.