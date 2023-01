Kohler Co. Feiert 150 Jahre kühne Schritte, Kreativität und Einfluss und gestaltet gleichzeitig die nächsten 150 Jahre der ikonischen Marke KOHLER

Kohler-Teams von kühnen Kreativen auf der ganzen Welt sind die Grundlage der legendären Kohler-Marke, zusammen mit Verbrauchern und Handelsgemeinschaften, die die Produkte des Unternehmens auf kreative und künstlerische Weise zum Leben erwecken. Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums von Kohler lädt das globale Unternehmen alle Mitarbeiter, Partner und Kunden ein, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen. Dies geschieht durch eine Reihe von Sonderveranstaltungen und Aktionen auf der ganzen Welt, darunter die Veröffentlichung von Produkten in limitierter Auflage, Gedenkkleidung und die Erzählung von Geschichten durch digitale Inhalte – alles unter dem Motto des Jubiläums Come All Creators („Kreative – kommt zusammen").

„Mutige Schritte und ein Unternehmergeist liegen in unserer DNA und haben eine tiefe Bedeutung in unserem Unternehmen – angefangen bei unserem Gründer John Michael Kohler, der unser Unternehmen in Wisconsin gegründet hat, zusammen mit einer eingewanderten Belegschaft, die ein neues und besseres Leben für ihre Familien schaffen wollte", sagte Vorsitzender und CEO David Kohler, aus der vierten Generation der Kohler-Familienführung und erst die neunte Person, die das Unternehmen leitet. „Während wir unsere 150-jährigen Errungenschaften, Erkenntnisse und unser Wachstum feiern, ermutigen wir alle leidenschaftlichen Schöpfer, sich unserem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung anzuschließen, indem wir durch besseres Design, Innovation, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit ein kultiviertes Leben für zukünftige Generationen bieten."

„Der Einfallsreichtum und die Leidenschaft unserer Partner und Kunden sind die Katalysatoren, um neue Ideen, effektive Partnerschaften und eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen", so Laura Kohler, Chief Sustainability und DEI Officer. „Wenn wir auf die vielen bahnbrechenden Meilensteine von Kohler zurückblicken, inspiriert uns dies, nach vorne zu schauen und neue Wege zu schaffen, um unseren Planeten, unser Leben und unsere Gemeinschaften zu verbessern – eine Idee, ein Produkt, eine Partnerschaft, eine Wirkung nach der anderen."