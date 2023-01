Manche Marktbeobachter sind verwundert, dass hart abgestrafte Wachstumswerte wieder positive Kursverläufe zeigen – obwohl sich die schwierige Marktlage (Zinsen, Inflation, Rezession) nicht geändert hat. Ist jetzt alles wieder gut? Gaspedal durchdrücken und vermeintlich preiswerte Growth-Aktien wieder einsammeln? Können wir uns auf eine neue Rallye wie in den Jahren vor 2022 freuen? Was könnten Anleger übersehen? Fragen, die wir Martin Goersch, mit Mike Seidl Chef des Börsendienstes " America's Most Wanted ", gestellt haben. Seine Antwort in vollem Wortlaut:

Noch extremer wird es, wenn wir den ARK Innovation ETF (Grün) in die Betrachtung mit einbeziehen. Dieser ETF, in dem überwiegend 'nicht-profitable' Wachstums-Werte gehalten werden, ist im Vergleich zum Stand Anfang 2022 noch immer mehr als 60 Prozent unter Wasser. Hier scheint auch das sogenannte Tax-Loss-Selling, also der Verkauf von Positionen im Minus gegen Ende des Jahres, um die Verluste steuerlich geltend machen zu können, besonders ausgeprägt gewesen zu sein. Denn im Gegensatz zu den anderen beiden ETFs hat der ARK Innovation Ende 2022 noch ein deutliches neues Tief ausgebildet.

Dass diese Werte zum Beginn des neuen Jahres dann besonders dynamisch ansteigen, ist nicht ungewöhnlich. Zum einen werden 'Tax-Loss' Verkäufe wieder ins Depot aufgenommen, zum anderen haben diese Werte sowieso eine höhere Volatilität. Dadurch steigen sie in Aufwärtsphasen auch dynamischer an als Value Werte.

Die grundlegende Situation hat sich gegenüber 2022 noch nicht geändert. Die Notenbanken sind weiter restriktiv und die Zinsen werden auch nach Ende des Zinserhöhungs-Zyklus längere Zeit hoch bleiben. Wir von 'America’s Most Wanted' konzentrieren uns weiter auf den Bereich der Value-Werte, denn wir gehen davon aus, dass die Bevorzugung von Value-Werten bei großen Investoren bis weit ins laufende Jahr hinein anhalten wird. Wer allerdings schon im Wachstums-Bereich zuschlagen möchte, der sollte ein sehr ausgewähltes Stock-Picking betreiben, denn die aktuelle Situation liefert natürlich auch sehr gute langfristige Einstiegs-Chancen bei ausgewählten Wachstumswerten. So ist zum Beispiel der US-Hedgefonds Elliot Management mit seinem neuesten Milliarden-Investment bei Salesforce eingestiegen. Im Prozess des Stock-Picking helfen wir unseren Abonnenten bei America’s Most Wanted", so Martin Goersch.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion