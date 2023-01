zeb erweitert Führungsriege und beruft zwei neue Partner / Vorjahresergebnis erneut übertroffen (FOTO)

Münster / Frankfurt (ots) - Die Strategie- IT- und Managementberatung zeb,

spezialisiert auf die europäische Financial Services Industrie, hat ihre

Führungsmannschaft im deutschsprachigen Raum um zwei ausgewiesene

Finanzdienstleistungsspezialisten erweitert. Seit Jahresbeginn gehören mit

Ferdinand Davertzhofen (46) und Dr. Fedor-Immanuel Rahn (38) zwei langjährige

und erfahrene Mitarbeiter zum Partnerkreis.



Ferdinand Davertzhofen ist seit 2000 bei zeb beschäftigt. Nach seiner Ausbildung

zum Bankkaufmann schloss er als Diplom-Wirtschaftsinformatiker an der WWU

Münster sowie als MSc in Software-Engineering an der University of Oxford ab.

Seit 2019 ist er Geschäftsführer der zeb.information.technology GmbH & Ko KG,

einer Tochtergesellschaft innerhalb der zeb-Gruppe mit dem Schwerpunkt

Softwareentwicklung für Banken und Versicherungen am Standort Münster. Sein

Fokus liegt dabei im Bereich moderner, cloud-nativer Steuerungslösungen und

deren Bereitstellung als leistungsfähiges Software-as-a-Service Angebot.