GR Silver Mining: Aktie in Lauerstellung!

Gute Bohrergebnisse hat GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,08 Euro; CA36258E1025) im vergangenen halben Jahr in Serie abgeliefert. Erst vor wenigen Tagen meldeten die Kanadier erneut hohe Silbergrade von ihrem Flaggschiffprojekt Plomosas in Mexiko ( siehe hier ). Die Resultate reihen sich in eine ganze Reihe von Top-Ergebnissen, wie zum Beispiel hier , hier und vor allem auch hier . Doch der Aktienkurs ist in diesem Zeitraum trotz einer wieder besseren Entwicklung beim Silberpreis nicht wirklich vorangekommen.

GR Silver Mining überzeugt mit guten Bohrergebnissen in Serie von seinem Falggschiffprojekt Plomosas. Die Aktie kommt allerdings nicht gleichermaßen voran, befindet sich aktuell aber in Lauerstellung.

Vielmehr bietet sich aktuell ein Bild, was wir schon im Juli, September und Ende Oktober gesehen hatten. Die Aktie ditscht wieder von oben an die 0,10 CAD-Marke heran. Dort wurde sie aber bisher jedes Mal wieder gekauft und konnte meist in der Folge kräftig zulegen – zum Teil bis zu 50 Prozent. Insofern bietet sich hier derzeit eine Chance für spekulative Anleger, die auf einen erneuten Rebound setzen wollen.

Operativ stehen in den kommenden Wochen weiter Bohrergebnisse an. Zudem dürfte das Unternehmen noch vor der großen Mining-Messe PDAC Anfang März die erste Wirtschaftlichkeitsstudie für Plomosas vorlegen. Darin werden Anleger einen ersten Hinweis auf einen möglichen Mining-Betrieb mit Angaben zu potentiellen Einnahmen, Betriebs- und Investitionskosten erhalten. Nach der PEA dürfte GR Silver Mining zudem die nächsten Ressourcenschätzung vorlegen. Für Newsflow wird also gesorgt sein. Da fehlt dann nur noch die Unterstützung durch den Silberpreis, der sich seit einigen Wochen schon an der Marke von 24 US-Dollar je Unze festgesetzt hat.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,11 CAD | 0,07 Euro

Börsenwert: ca. 37 Mio. CAD

Aktien (voll verwässert): 288.810.858

Warrants: 47.596.895 (gew. Durchschnittspreis: 0,39 CAD)

Optionen: 9,734,157 (gew. Durchschnittspreis: 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (9,3%), Management & Insider (6,4%)

