JobzMall stellt den weltgrößten Marktplatz für Videotalente vor

ORANGE COUNTY, Kalifornien, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- JobzMall, der weltweit größte Marktplatz für Videotalente, gab heute den globalen Start seiner Plattform bekannt. Das Unternehmen, das bisher in den Vereinigten Staaten tätig war, ist nun für Arbeitssuchende und Arbeitgeber weltweit verfügbar.

Die Plattform von JobzMall ermöglicht es Stellensuchenden, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen per Video zu präsentieren, sodass Arbeitgeber einen echten Eindruck davon gewinnen können, wer sie sind und was sie einbringen können. Für Arbeitgeber bietet JobzMall Zugang zu einem globalen Talentpool – von Einstiegspositionen bis zu Führungspositionen – alles an einem Ort. Darüber hinaus bietet JobzMall Zugang zu Karriere-Coaches und Ressourcen, die Stellensuchende nutzen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihren Lebenslauf zu optimieren und sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten.