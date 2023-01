Das große Warten - Dax bleibt stabil, aber ohne Impluse

Als hätte irgendjemand nach der Rally der ersten beiden Handelswochen des Jahres den Stecker gezogen, bewegt sich der Deutsche Aktienindex seitdem nicht mehr wirklich vom Fleck. Der Index notiert heute genau da, wo er den Handel am Freitag, den 13. Januar nach 1.200 Punkten Plus beendet hat. Seitdem verharrt der DAX in einer Seitwärtsbewegung, was allerdings kein schlechtes Zeichen ist. So früh in diesem bislang erfreulichen Börsenjahr will kein Anleger seine Aktien schon wieder hergeben. Und die, die noch keine haben, warten eventuell nur noch auf grünes Licht aus der Geldpolitik, das nächste Woche durchaus kommen könnte.

An der Wall Street sind die Investoren hin- und hergerissen zwischen den einerseits starken Zahlen und Geschäftsausblicken von Tesla, IBM und Mastercard und andererseits einer starken US-Wirtschaft, die überhaupt keine Anzeichen einer Schwäche zeigt. Das Wachstum von 2,9 Prozent im vierten Quartal beruhigt zumindest mal diejenigen, die sich vor einer herannahenden Rezession sorgen. Ein so starkes Wirtschaftswachstum könnte aber auch die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, in ihrem Bemühen, die Inflation zu bekämpfen, aggressiv auf der Bremse zu bleiben, was die Zinsen angeht. Eine mögliche Pause nach einer weiteren Erhöhung in der kommenden Woche könnte so in weite Ferne rücken.