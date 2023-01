BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert dringt auf mehr Schutz für Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsschäden durch Alkohol und Rauchen - auch mit zusätzlichen Marketingverboten. "Werbung für Suchtstoffe ist das Gegenteil von Prävention", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Er forderte "konsequente Schritte" gegen Reklame für Alkohol und Nikotinprodukte. Auch mit Blick auf die umstrittenen Koalitionspläne zur Freigabe von Cannabis für Erwachsene hob Blienert das Ziel von mehr Gesundheitsschutz hervor: "Lieber standardisiertes, kontrolliertes Cannabis aus dem Laden als verunreinigtes Cannabis vom Dealer aus dem Stadtpark."

Insgesamt müsse ein Umdenken in der Drogenpolitik her, machte der Beauftragte der Regierung deutlich. "Wir müssen an die Großbaustellen ran - Alkohol, Tabak und Glücksspiel." Kaum ein europäisches Land habe einen so liberalen Umgang mit diesen legalen Angeboten. Wirksame Maßnahmen gegen problematischen Konsum seien regelmäßig ausgebremst worden. "Profit war wichtiger als der Gesundheitsschutz." Die Politik habe auch lange darauf vertraut, Probleme mit Cannabis oder Heroin im wesentlichen mit Verboten zu lösen. Und dem Motto: "Wer sich nicht an unsere Spielregeln hält, der ist selbst schuld, wenn es schief geht."