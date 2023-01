Dortmund (ots) - Büronutzer und Tagungsveranstalter profitieren von einem

Arbeitsumfeld "state-of-the-art": helle und flexibel gestaltbare Räume,

modernste Kommunikationstechnik, ansprechende Pausen- und Ruhezonen - bezahlbar

und ohne versteckte Kosten.



Direkt neben dem bereits bestehenden Gebäude der TOP Tagungszentren AG in der

Emil-Figge-Straße 43 in Dortmund an der Universität entsteht ab Juli 2023 eine

weitere Immobilie für Seminarräume und Büros. Damit erweitert der etablierte

Büro- und Tagungsraumanbieter sein Platzangebot auf über 8.000 qm. Zusammen mit

einem erst kürzlich zusätzlich erworbenen Gebäude in Dortmund wird er damit zu

einem der größten Seminar- und Tagungszentren im Ruhrgebiet zählen, mit einer

Kapazität für bis zu 1.500 Personen pro Seminartag.





Mit dem Neubau führt die TOP Tagungszentren AG ihr bereits bestehendes Konzeptfort: Ziel ist es, moderne Büro- und Raumlösungen zu schaffen, die denAnsprüchen der heutigen Arbeitswelt entsprechen. Mieter undVeranstaltungsteilnehmer sollen in einer Rundum-Wohlfühlatmosphäre arbeiten undverweilen können. Räume - seien es Büros oder Veranstaltungsräume - müssen heuteflexibel buch- und kündbar sowie äußerst anpassungsfähig sein. In derGeschäftswelt wird es immer wichtiger, nicht an einen Ort gebunden zu sein,sondern beispielsweise vom Home-Office spontan für ein wichtiges Meeting in einvoll ausgestattetes Büro wechseln oder auf der Durchreise Wartezeiten zumArbeiten nutzen zu können. Veranstaltungen jeder Größenordnung sollen ineinladendem Ambiente stattfinden und zu Events werden, die den Gästen lange inguter Erinnerung bleiben, um im besten Fall neue Kunden zu erreichen. Im neuenGebäude in der Emil-Figge-Straße entstehen zusätzlich vier weitere großeSeminar- und Tagungsräume mit zeitgemäßer Ausstattung, die an dieseAnforderungen angepasst sein werden.Und auch das bereits bestehende Gebäude, der Stammsitz der Top TagungszentrenAG, bleibt nicht auf der Strecke: Um ein ganzheitlich modernes Konzept anbietenzu können, in dem Büronutzer und Eventplaner den für sie passenden Raum undService finden, hat das Unternehmen in eine grundlegende Neuausstattung derEinrichtung investiert. Neben der Anschaffung von neuen Möbeln und technischemEquipment (zum Beispiel zwölf interaktive Displays) wurden dabei auch einigeBereiche komplett neugestaltet. So sind einige Veranstaltungsräume nun fürhybride Seminare nutzbar und im Aufenthaltsbereich profitieren Nutzer vongemütlichen Sitzbereichen, die auch zum Arbeiten ausgelegt sind.Und auch Erholung kommt im TOP Tagungszentrum nicht zu kurz. Der Pausenbereichmit angrenzender Küche erstrahlt in neuem Glanz und als Highlight entsteht bisFrühling 2023 der "TOP Beach" - eine Outdoor-Strandbar als Pausenarena für dieTeilnehmer, wo nach getaner Arbeit Energie getankt werden kann. Zudemveranstaltet die TOP Tagungszentren AG hier monatlich After-Work-Events fürTeilnehmer und Mieter der Büroräume, die zum Austausch dienen sollen und einenechten Mehrwert schaffen. Hier können in lockerem Rahmen neue Geschäftskontakteentstehen oder ausgebaut werden und außerhalb des üblichen Rahmens Grundlagenfür gute Geschäftsbeziehungen geschaffen werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter: Dortmund: TOP Tagungszentren AGinvestiert Millionenbetrag in Neu- und Umbau | TOP Tagung (top-tagung.de) (https://top-tagung.de/blog/332-dortmund-top-tagungszentren-ag-investiert-millionenbetrag-in-neu-und-umbau)