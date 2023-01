Ölpreise legen etwas zu

Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird Öl für Käufer aus anderen Währungsgebieten günstiger. Das stützt die Nachfrage und die Rohölpreise./jsl/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87,28 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,09 Dollar auf 81,24 Dollar.

