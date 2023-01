Nachdem Mastercard im Bereich von rund 400,00 US-Dollar in 2021 und 2022 ein Doppelhoch etabliert hatte, folgte die Aktie dem Aufruf einer Konsolidierung und gab bis Mitte Oktober letzten Jahres auf 276,87 US-Dollar nach. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt hiervon unberührt. Nur wenig später zogen die Notierungen wieder dynamisch an, Mitte November gelang es schließlich einen in 2022 etablierten Abwärtstrend zu überwinden und zeitweise auf 390,00 US-Dollar in dieser Woche zuzulegen. Das heute veröffentliche Zahlenwerk präsentiert sich dabei solide und könnte der Aktie demnächst zu einem weiteren Aufschwung verhelfen.

Ausblick ungewiss

Wie sich die Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten entwickelt, bleibt nur schwer abzuschätzen. Wirtschaftsforscher gehen von einer leichten Abkühlung aus, erst in 2024 sollten wieder bessere Zeiten anbrechen. Nichtsdestotrotz könnte dies für die Mastercard-Aktie weiteres Aufschwungspotenzial bereithalten, Ziele wären hierbei auf kurzfristiger Basis um 400,00 US-Dollar und somit den Rekordständen aus 2021/2022 zu suchen. Auf der Unterseite ist das Papier relativ gut abgesichert, zunächst durch den EMA 50 bei 355,49 US-Dollar und darunter den EMA 200 sowie einer Horizontalunterstützung im Bereich von 340,00 US-Dollar.