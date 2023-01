DIC Asset: Portfolio-Optimierung im Fokus

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen die Bruttomieteinnahmen um rund 62 Prozent auf 176 Mio. Euro gesteigert und dabei von der VIB-Übernahme sowie einem Like-for-Like Mietwachstum von 3,6 Prozent profitiert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der FFO um 7 Prozent auf 114,2 Mio. Euro gestiegen und habe damit das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt. Dies entspreche einem FFO je Aktie von rund 1,39 Euro. Im Einklang mit der Dividendenpolitik der Gesellschaft wolle das Management der Hauptversammlung im März eine Ausschüttung von 0,75 Euro je Aktie vorschlagen. Für das aktuelle Jahr habe das Management eine FFO Guidance veröffentlicht und rechne nun mit einem Rückgang zwischen 90 und 97 Mio. Euro. Dies liege deutlich unter bisherigen Erwartung von SRC mit 136,5 Mio. Euro. Zwar sei das Analystenteam mit den vorläufigen Zahlen für 2022 zufrieden, müsse die GuV-Schätzung wegen der veröffentlichten Guidance aber reduzieren. Mit dem Fokus auf der Optimierung des Portfolios und des Cash Flows befinde sich das Unternehmen jedoch in einer guten Position, um bei einer Verbesserung des Transaktionsmarktes schnell reagieren zu können. Demnach sehe SRC in den Folgejahren bereits wieder eine deutliche Steigerung beim FFO. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 16,00 Euro (zuvor: 17,00 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.01.2023, 17:55 Uhr)



Die DIC Asset Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 8,88EUR gehandelt.