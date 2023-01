Mit dem Start von Doodles 2 auf Flow beginnt der Web3-Gigant seine Reise, um Millionen von Menschen an Bord zu holen

Miami, Florida (ots/PRNewswire) - Die Skalierbarkeit, Sicherheit und

Komponierbarkeit der Flow-Blockchain wird die nächste Generation von

Kreativität, Nutzen und Wert für die wachsende Doodles-Community vorantreiben



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3766366-1&h=1254706358&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3766366-1%26h%3D1329132629%26u%3Dhttp%2

53A%252F%252Fwww.doodles.app%252F%26a%3DDoodles&a=Doodles , ein führendes

Web3-Medien- und Unterhaltungsfranchise, wird das mit Spannung erwartete Doodles

2 auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3766366-1&h=1047982797&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3766366-1%26h%3D2029105831%26

u%3Dhttps%253A%252F%252Fflow.com%252F%26a%3DFlow&a=Flow -Blockchain auf den

Markt bringen, der Plattform, die Spiele, Apps und digitale Vermögenswerte der

nächsten Generation antreibt und die Heimat von Marken wie der NBA, NFL,

Ticketmaster und Mattel ist.





Die Multi-Chain-Erweiterung unterstützt ein breiteres Spektrum an kreativen undtechnischen Möglichkeiten und ermöglicht die nächste Generation vonDoodles-Produkten. Das erste ist Doodles 2, ein neues NFT-Erlebnis, das es denInhabern ermöglicht, ihren eigenen Doodle auf der Blockchain zu personalisierenund sein Aussehen mit Attributen wie Körper, Frisur, Emotion, Kleidung undAccessoires zu wählen. Wearable-Kollektionen werden über limitierte IRL-Dropsveröffentlicht, die an bestimmte Ereignisse und Markenkooperationen mitnamhaften Partnern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebunden sind.Diese Wearables können auf dem https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3766366-1&h=2312777979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3766366-1%26h%3D3372082048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fongaia.com%252F%26a%3DGaia%2Bmarketplace&a=Gaia-Marktplatz verkauft, gekauft und gehandelt werden.Ohne Transaktionsgebühren und mit einer reibungslosen Kaufabwicklung auf Flowkönnen sich Besitzer von Doodles 2 über die endlose Anpassung ihrer eigenenpersonalisierten, dynamischen NFT-Identitäten freuen, die sie in sozialenNetzwerken, auf Spieleplattformen, bei Live-Events, Streaming-Inhalten, beiEinzelhandelsaktivitäten und in anderen fantasievollen Momenten einsetzenkönnen."Doodles 2 ist die perfekte Kombination aus Selbstdarstellung, Sammeln undGemeinschaft in einer reibungslosen App, die von der Blockchain-Technologieangetrieben wird", erklärt Jordan Castro, Mitbegründer und Head of Product beiDoodles. "Wir haben den Wunsch der Community, ihre Doodles individuell zugestalten, sodass sie genau zu ihrem Lebensstil passen, in ein Produktumgesetzt. Abgesehen von der Technik ist Doodles 2 der Pass, der in allen