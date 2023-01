(neu: mehr Details und Hintergrund)



BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Tempo nur beim Bau von Bahnstrecken oder auch von Autobahnen - und mehr Klimaschutz: Vor einem Treffen der Koalitionsspitzen haben sich schwierige Verhandlungen um Streitthemen abgezeichnet. Die Grünen machten Druck für mehr Beschleunigung beim Klimaschutz, stemmen sich aber gegen mehr Tempo beim Autobahnbau. Die FDP wies Kritik an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zurück, der seine Position bekräftigte. Die Spitzen der Koalition kamen am Donnerstagabend im Kanzleramt zusammen. Es wurde mit langen Verhandlungen gerechnet, die bis in die Nacht dauern könnten.

Neben einem schnelleren Bau von Straßen und Brücken sollte es auch um deutlich mehr Geld für die Sanierung des maroden Bahnnetzes gehen. Die Ampel sucht außerdem seit Monaten vergeblich nach einer Lösung, wie ein im Koalitionsvertrag angekündigtes Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg gebracht werden kann. Darin will die Bundesregierung festlegen, wie sie die deutschen Klimaziele erreichen will. Insbesondere im Verkehr klafft hier eine große Lücke.