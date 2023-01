Hamburg (ots) - Deutschland hat in der Corona-Pandemie Impfstoffe im Wert von

13,1 Milliarden Euro bestellt. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium

(BMG) gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.



Der größte Teil der nun bekannt gewordenen Summe an Impfstoff-Bestellungen geht

auf die Amtszeit von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zurück. Nach bisher

geheim gehaltenen Unterlagen bestellte der Bund in der Amtszeit von Spahn

bereits 556 Millionen Corona-Impfdosen im Gesamtwert von 10,05 Milliarden Euro.





Die Verträge, die die EU-Kommission mit den Impfstoffherstellern für alleMitgliedsstaaten geschlossen hat, unterliegen strenger Vertraulichkeit. Bisherwaren nur bruchstückhaft Preise der Impfstoffe bekannt geworden. NDR, WDR undSüddeutscher Zeitung liegt nun erstmals eine detaillierte Bestellübersicht derBundesregierung für die einzelnen Impfstoffe vor, aus der die genauen Preise,Mengen und Bestelldaten hervorgehen.Auffällig sind die Preissteigerungen der Firmen Biontech/Pfizer und Modernamitten in der Pandemie. So hat Deutschland im Dezember 2020 knapp 39 MillionenImpfdosen bei Biontech/Pfizer zum Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt.Neun Monate später, als die Regierung weitere 168 Millionen Impfdosen bestellthat, kostete die Einzeldosis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro - ein Anstieg umrund 50 Prozent. Moderna erhöhte bereits nach drei Monaten den Preis von 19,50Euro um mehr als 50 Prozent auf 29,70 Euro. Die Firma Moderna beantworteteFragen zur Preissteigerung nicht. Biontech/Pfizer teilte auf Anfrage mit:"Verlassen Sie sich nicht auf Informationen, die nicht nachgeprüft werden können(die Preisangaben können wir nicht nachvollziehen)". Aus der Pharmabranche heißtes dazu, das Mainzer Unternehmen habe jahrelang mehr Geld ausgegeben alseingenommen, um neue Medikamente zu erforschen. Das sei nun der Lohn dafür. Unddiesen Lohn wolle Firmenchef Ugur Sahin in der Erforschung neuer Medikamentestecken. Sahin gehe es nicht um persönliche Profite. Und die Preissteigerungenlägen auch daran, dass Deutschland und die EU in den Verträgen teure Auflagenhineingeschrieben hätten. Das habe man sich einfach über einen höheren Preisabsichern müssen.Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Prof. Dr.Wolf-Dieter Ludwig, hält Preise, die Moderna oder Biontech/Pfizer für ihreImpfstoffe verlangt hätten, nicht grundsätzlich für anstößig, weil sie durchausvergleichbar seien etwa mit Influenza-Impfstoffen. Was Ludwig aber stört, sinddie Preissteigerungen mitten in der Pandemie. "Ich halte das eigentlich fürunseriös, weil angesichts der wirtschaftlichen Umsätze hätte man bei dem altenPreis bleiben können." Es sei allerdings so, dass "wir die Impfstoffe brauchten"und "die Pharmakonzerne diese Preise eben durchsetzen konnten".Aus dem Bundestag kommt dagegen deutliche Kritik an den Preissteigerungen. DerArzt und Abgeordnete Stephan Pilsinger (CSU) sagt: "Wenn das so stimmt, dann binich der Meinung, dass das völlig ungerechtfertigt ist. Die Bundesregierung hättesich auf solche Deals nicht einlassen sollen."Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags, der CDU-Politiker undehemalige Chef des Kanzleramts Helge Braun, räumt ein, dass ihm "weder dieindividuellen Dosis-Preise der verschiedenen Impfstoffe bekannt sind noch dieweiteren Vertragsklauseln." Die genauen Preise für die Impfstoffe liegeninzwischen in der so genannten Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags.Wie das Ministerium auf Nachfrage mitteilt, hat Deutschland seit Beginn derPandemie 672 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen bestellt. Umgerechnet bedeutetdas, dass für jeden Einwohner in Deutschland vom Säugling bis zum Greis gut achtImpfstoff-Dosen bestellt wurden.Braun geht davon aus, dass Deutschland noch für das laufende Jahr 2023Abnahmeverpflichtungen bei Corona-Impfstoffen im Wert von zwei Milliarden Eurohabe. "Das ist absehbar viel zu viel, so dass mit der Vernichtung einesGroßteils der Lieferung gerechnet werden müsste", sagt Braun.Der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bemüht sich nach eigenenAngaben wie auch andere EU-Gesundheitsminister seit einigen Wochen darum, dieBestellungen bei den Herstellern deutlich zu reduzieren.