Hochrangige Finanzierungskonferenz für "Education Cannot Wait" bietet neue Hoffnung für die vulnerabelsten Kinder der Welt

Genf (ots/PRNewswire) - Die Veranstaltung in Genf bringt führende

Persönlichkeiten zusammen, um die Bildung von Kindern in Notsituationen und

langwierigen Krisen zu finanzieren.



Auf der hochrangigen Finanzierungskonferenz für "Education Cannot Wait" (Bildung kann nicht warten)

führende Politiker aus der ganzen Welt zusammenkommen, um ihre Zusagen

einzuhalten und sicherzustellen, dass jedes Kind überall eine hochwertige

Bildung erhält.