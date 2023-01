Monotype Type Trends Report 2023 Im Spannungsfeld von Innovation und kultureller Inspiration

Berlin (ots/PRNewswire) - In einer Welt in Bewegung hat das Monotype Studio

Designtrends mit dem Fokus auf Technologie, Branding, Zeitgeist und Inklusion

aufgespürt, die einen Blick in die Zukunft des kreativen Schaffens erlauben.



Das Monotype (http://www.monotype.com/) Studio legt heute seinen jährlichen Type

Trends Report (https://www.monotype.com/de/type-trends-2023) : Das neueste im

Schrift-Design vor, ein umfassender Leitfaden, der die typografische Gestaltung

von Kultur und Wirtschaft beleuchtet. Untersucht wurde, wie sich die aktuelle

Weltlage auf die Entwicklung von Schriften auswirkt. Die 10 von Monotype

identifizieren Trends zeigen, dass die visuelle Identität und die digitalen

Touchpoints für Marken noch wichtiger geworden sind. Mit der Analyse der Trends

liefert der Report die Momentaufnahme einer Designkultur, die sich mit

unglaublicher Geschwindigkeit bewegt. Dabei verbindet sie Marken und ihr Umfeld

durch innovative Typografie, vor allem auf der digitalen Ebene.