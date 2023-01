Die gesamteuropäischen Branchenprognosen von Green Street werden um 30 Top-Märkte erweitert

London (ots/PRNewswire) - --Die Jahresberichte enthalten eine Fülle von

Forschungsergebnissen, Daten und Analysen zu einer breiten Palette von Themen,

um die besten Märkte für langfristige Investitionen zu ermitteln--



LONDON, 26. Januar 2023 /PRNewswire/-- Green Street (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=3766890-1&h=23164944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l

%3Den%26o%3D3766890-1%26h%3D1239316415%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greenstreet.

com%252F%26a%3DGreen%2BStreet&a=Green+Street) , der führende Anbieter von

belastbaren Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien, hat seine

Pan-European Sector Outlooks 2023 veröffentlicht, ein Paket von detaillierten

Forschungsberichten zu öffentlichen und privaten Gewerbeimmobilien. Die

Outlook-Berichte bieten einen 360-Grad-Blick auf die vier wichtigsten

Immobiliensektoren in 30 Märkten bzw. Metropolen, um Marktteilnehmern dabei zu

helfen, inmitten der Unsicherheit auf den Kapitalmärkten erstklassige

langfristige Investitionsmöglichkeiten zu erkennen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die gesamteuropäischen Aussichten für den Industrie-, Büro-, Wohn- undEinzelhandelssektor für 2023 beinhalten:- Analyse von Angebot und Nachfrage : Eine gründliche Analyse der wichtigstenFaktoren, die sich auf die Angebots- und Nachfragedynamik auswirken, sowie derRisiken und Chancen für Industrie-, Büro-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien.- Wachstumsprognosen : Sektor- und marktspezifische Prognosen bis 2027 füroperative Grundlagen.- Bewertungsmetriken : Mehr als 15 Jahre proprietäre Rendite- undVermögenswert-Zeitreihen für jeden Sektor und in 30 wichtigen Märkten derRegion.- NUTS3- und Marktbewertungen : Proprietäre Bewertungen, die das langfristigeMietwachstumspotenzial darstellen.Green Street hat fünf neue gesamteuropäische Märkte in seine Prognosen und indie leistungsstarke Webplattform aufgenommen: Edinburgh, Genf, Lissabon, Pragund Warschau. Marktteilnehmer können jetzt Marktbewertungen,Nettoanfangsrenditen, ökonomische Cap Rates, Preisindices für Gewerbeimmobilien(Commercial Property Price Indices (CPPIs)) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3766890-1&h=2122426386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3766890-1%26h%3D532605512%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenstreet.com%252Finsights%252FCPPI%26a%3DCommercial%2BProperty%2BPrice%2BIndices%2B(CPPIs)&a=Preisindices+f%C3%BCr+Gewerbeimmobilien+(Commercial+Property+Price+Indices+(CPPIs))) , Marktprognosen, Verkaufszahlen und Erkenntnisse mit mehr als 15 Jahren anhistorischen Daten vergleichen - in 30 Ballungsräumen.Nachstehend finden Sie eine Rangliste der von Green Street bevorzugten