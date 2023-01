Patriot kündigt Änderungen im Board of Directors an

26. Januar 2023 - Vancouver, BC, Kanada. 26. Januar 2023 - Sydney, Australien. Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, mit sofortiger Wirkung die Berufung von Mélissa Desrochers in das Board of Directors bekannt zu geben.

Ken Brinsden, Non-Executive Chair von Patriot Battery Metals, kommentierte:

„Wir freuen uns sehr, Mélissa als unabhängigen Director und Mitglied des Prüfungsausschusses im Team von Patriot Battery Metals begrüßen zu dürfen. Mélissa verfügt über umfassende Erfahrung in der strategischen Kommunikation und der Einbeziehung von Interessengruppen in Quebec für Mineralressourcenunternehmen.

„Darüber hinaus möchte ich JC im Namen des gesamten Unternehmens herzlich für seine Beiträge im vergangenen Jahr danken und ihm alles Gute bei der Verfolgung seiner weiteren persönlichen Interessen wünschen.“

Frau Desrochers ist eine versierte Beraterin mit Erfahrung in der strategischen Kommunikation und der Einbeziehung von Stakeholdern bei großen und komplexen Projekten in der Bergbauindustrie von Quebec. Ihre Fachkompetenz liegt in den Bereichen Kommunikation, Beziehungen zu Behörden und Förderung der Aktivitäten von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Zu ihren bisherigen Positionen zählen Director of Government Relations and External Communication bei Agnico Eagle Mines Limited sowie Communications and Community Relations Manager bei Canadian Malartic Mine. Darüber hinaus ist sie seit mehreren Jahren Miteigentümerin eines Kommunikationsunternehmens, in dem sie eng mit Stakeholdern aus dem Bereich natürliche Ressourcen zusammenarbeitete.

Frau Desrochers studierte Kommunikation, Indigenous Affairs, Management und erwarb einen Abschluss in Projektmanagement an der Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sie ist Independent Director bei O3 Mining Inc., einem Goldexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist, und Mitglied des Autorités des marches financiers (AMF) Mining Advisory Committee.

Außerdem meldet das Unternehmen den Rücktritt des Direktors Jon Christan Evensen an. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Evensen für seine wertvollen Beiträge zum Board während seiner Zeit im Unternehmen zu danken.