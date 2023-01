Das Video zur Analyse ist auf YouTube zu finden:

Tesla und US-BIP stützen den DAX

Der DAX bekam direkt am Morgen des Donnerstags den positiven Impuls der Tesla-Quartalszahlen mit und versuchte sich damit auf der Oberseite abzusetzen. Vor allem in der Vorbörse sah dies stark aus, wie gestern in der Chartanalyse zum Donnerstag den 26.01.2023 dargestellt:

20230126 DAX Endloskontrakt

Kurzzeitig notierte der Index damit sogar über 15.200 Punkten und zog eine Eröffnung mit GAP nach sich. Auch einen Ausbruch sahen wir damit aus dem XETRA-Dreieck (Rückblick):

20230125 Xetra DAX Wochenverlauf-2

Doch das war es zunächst auch an Schwung auf der Oberseite. Wie in den Tagen zuvor fiel der Index schnell zurück, schloss das GAP und testete die unteren Bereiche der letzten Tage. Gemeint ist die 15.080 und damit das Ausbruchsniveau aus dem Dreieck, was parallel der Schlusskurs vom Mittwoch war.

Damit blieb die Zone des alten GAPs auf der Oberseite weiter im Chart verankert. Ich habe sie hier noch einmal dargestellt:

20230126 Xetra DAX Wochenverlauf

Per Saldo wurde ein Plus erzielt, was vorrangig dann widerum auf die US-Entwicklung zurückzuführen ist. Auf diese gehe ich gleich ein. Zuvor die Kursnotierungen der Börse Frankfurt im Detail:

2023-01-26 DAX Boerse Frankfurt

Blicken wir direkt auf den US-Markt.

Wall Street Rück- und Ausblick

Erneut war der Nasdaq sehr volatil und hatte zunächst 14.30 Uhr ein Tief gezeigt, was danach zwar noch einmal erreicht wurde, aber mit Blick auf die Schlusskurse die zunächst falsche Richtung war:

2023-01-26 Wall Street Daten

Im Nachgang ist dies sehr schön zu sehen, wie der Markt hier beide Seiten ausführlich testete:

20230126 Nasdaq-100 Tagesverlauf

Mein Trading widmete sich zunächst der Short-Seite mit diesem Setup und dem GAP vor Augen:

2023-01-26 Nasdaq Trade

Im Dow Jones wurde dies übrigens schneller erreicht:

2023-01-26 Dow Trade

Darüber sprechen wir heute noch ausführlich im Stream und falls Du beim Livetrading im Februar dabei sein magst, findest Du hier alle Termine und Rahmendaten auf einen Blick:

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_10 Sessions

In der Nachbörse gab es dann wieder leichtere Kurse. Vor allem Intel belastete die Märkte:

2023-01-27 Intel

Was lesen wir daraus für den heutigen DAX-Start?

DAX-Ideen am Freitag den 27.01.2023

Wir befinden uns weiterhin in einer übergeordneten Aufwärtstendenz am Markt:

20230126 Xetra DAX Stundenchart

Wie an allen Handelstagen dieser Woche auch ist die Vorbörse stärker und zeigt ein Pluszeichen zur Eröffnung aktuell an:

20230127 DAX Endloskontrakt

Setzt sich dieses Muster fort, eröffnen wir mit einem neuen GAP und schliessen dies auch rasch wieder. So wäre mein Szenario für den Morgen und erst mit dem GAP-close zu vergangener Woche Mittwoch dann der Long-Trigger auf der Oberseite zu sehen.

Starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZENdann wieder Montags kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für das Trading zum Wochenausklang

Der Livetradingroom startet heute wieder mit Marcus Klebe zusammen um 10.00 Uhr. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Dies ist heute noch zu erwarten:

20230127 Earnings

Auch heute gibt es wieder Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender zu vermelden.

Nach den EU Privatkrediten 10.00 Uhr ist erneut 14.30 Uhr wichtig. Dann werden die US-Privatausgaben und der PCE Deflator für den persönlichen Konsum vermeldet.

16.00 Uhr folgen das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, welches zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird und die schwebenden Hausverkäufe.

Die CFTC-Daten runden das Marktgeschehen um 21.30 Uhr erneut für die Handelswoche ab.

Alle Termine und entsprechende Prognosen dazu sind in dieser Tabelle abgebildet:

2023-01-27 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Deine Einladung zur Trading-Community mit rund 2.300 Trader:Innen

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 77,49 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

