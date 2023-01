MedAlliance führt das US-Sirolimus DEB-Rennen an Erster US-Patient in die koronare Sirolimus-DEB-Studie SELUTION SLR eingeschrieben

Genf (ots/PRNewswire) - Der erste US-Patient wurde am MedStar Washington

Hospital Center in die SELUTION4ISR-Studie aufgenommen, in der SELUTION SLR(TM)

zur Unterstützung der FDA-Zulassung untersucht wird. Dieser Meilenstein folgt

auf die IDE-Zulassung (Investigational Device Exemption) in den USA im Oktober

2022. SELUTION SLR ist der erste koronare medikamentenfreisetzende

Ballonkatheter (DEB) mit anhaltender Sirolimusfreisetzung, der von der FDA eine

IDE-Zulassung für die Indikation In-Stent-Restenose (ISR) erhalten hat.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren ersten Patienten in den USA aufgenommen

haben", sagte Dr. Don Cutlip, Co-Principal Investigator der

IDE-SELUTION4ISR-Studie und Chief Medical Officer am Baim Institute for Clinical

Research. "Diese Studie befasst sich mit dem wichtigen ungedeckten Bedarf an

einer Behandlung für das anhaltende Problem der In-Stent-Restenose, ohne dass

ein zusätzlicher Metallstent hinzugefügt wird."