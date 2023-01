JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 130 Euro gesenkt. Der wohl ziemlich konservative Ausblick dürfte den Aktien kaum helfen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte Februar. Sie kappte ihre Ergebnisschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2025 um bis zu zwölf Prozent./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 13:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 119,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m