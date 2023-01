KARLSRUHE/MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet muss sich beim geplanten Börsengang seiner Hosting-Tochter Ionos Insidern zufolge mit einer niedrigeren Bewertung zufriedengeben als bisher gedacht. Bei der Erstnotiz (IPO - initial public offering) rechnen United Internet und Miteigentümer Warburg Pincus mit einer Bewertung von bis zu 3,4 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. United Internet und der Finanzinvestor wollten mit dem Verkauf von rund 15 Prozent der Anteile dem Vernehmen nach bis zu 500 Millionen Euro brutto erlösen. Im Dezember hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, United Internet erhoffe sich eine Gesamtbewertung von bis zu fünf Milliarden Euro.

United Internet und Warburg Pincus wollten die Informationen auf Nachfrage vom Bloomberg nicht kommentieren. United Internet unter der Führung von Chef und Großaktionär Ralph Dommermuth hält rund drei Viertel der Anteile an Ionos, Warburg Pincus den Rest. Durch den Börsengang erhofft sich Ionos schnelleres Wachstum und eine Stärkung der Marke. Angestrebt wird der Börsengang noch im ersten Quartal an der Frankfurter Börse. Bei der Erstnotiz sollen bestehende Aktien der Eigentümer an Investoren verkauft werden. Nach dem Börsengang will der Mutterkonzern demnach weiter die Mehrheit an Ionos halten./men/stw/mis

Die United Internet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 21,49EUR gehandelt.