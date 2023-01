HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Papier des Laborausrüsters Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 493 Euro belassen. Die "ordentlichen" Zahlen zum vierten Quartal 2022 seien nun bekannt, die Kurslücke zwischen Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech könne nun verstärkt in den Fokus rücken, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei einer 19-prozentigen Kursdifferenz zu Ungunsten Letzterer biete Stedim Biotech doch das bessere Chance-Risiko-Verhältnis, weshalb der Analyst diese Aktie nun bevorzugt./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 427,2EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 493 Euro