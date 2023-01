Bernard Lapointe, Gründer und ehemaliger CEO von Arianne Phosphate, tritt dem Advisory Board von First Phosphate bei

Bernard Lapointe gründete Arianne Phosphate Inc. (TSXV: DAN) im Jahr 1997 und war bis 2013 President dieses Unternehmens. Bernard Lapointe besitzt einen Doktortitel in Mineralressourcen von der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Vor seiner Tätigkeit bei Arianne Phosphate war Bernard Director des Fonds Minier du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec. Derzeit ist er Board-Mitglied bei mehreren börsennotierten Unternehmen im Rohstoff- und Düngemittelsektor.

„Bernard Lapointe verfügt durch seine jahrzehntelange Tätigkeit bei der Erschließung des Projekts von Arianne Phosphate über unschätzbare Erfahrungen, auf die First Phosphate bei der Einführung unserer Best Practices für den internen Betrieb und den Umweltschutz Zugriff haben wird“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bernard bei der Umsetzung der sechsphasigen Integrationsstrategie von First Phosphate in der nordamerikanischen und globalen LFP-Batterieindustrie.“

First Phosphate besitzt Konzessionsgebiete mit einer Fläche von insgesamt 1.500 km² in der Region Saguenay in Quebec (Kanada), die aktiv erschlossen werden. Die Konzessionsgebiete umfassen eine seltene Anorthosit-Eruptivgesteinsformation, die in der Regel ein hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen schädlicher Schwermetalle liefert.

„Ich bin begeistert von dem Entwicklungsplan von First Phosphate und seinem Engagement für die Produktion von Phosphat in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Verarbeitungsmethoden, um eine konsistente und ethische Versorgung hier in Quebec zu gewährleisten“, sagt Herr Lapointe. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Phosphatindustrie, die ich bei meiner jahrelangen Tätigkeit bei Arianne Phosphate erlangt habe, bei First Phosphate einzubringen und die Entwicklung von Best Practices für das Unternehmen zu unterstützen.“