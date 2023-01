Presseeinladung Auftakt Veranstaltungsreihe Gesunde Industriepolitik Fortschrittsdialog (FOTO)

Berlin (ots) - Die Pharmaunternehmen Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Gilead,

GlaxoSmithKlein (GSK), Novartis, Roche und die IGBCE starten mit einer

Auftaktveranstaltung am 7. Februar eine bundesweite Veranstaltungsreihe "Gesunde

Industriepolitik - Fortschrittsdialog".



Eine bestmögliche Gesundheitsversorgung auf Basis eines krisenfesten und

nachhaltigen Gesundheitssystems ist eng mit einer guten und stabilen

Industriepolitik verknüpft. Deutschland ist in den vergangenen Jahren zu einem

starken Standort für Biotechnologie geworden. Mit ihrem erheblichen Potential

bietet sie in der Transformation des Wirtschaftsstandortes Deutschland vielen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance auf eine sichere

Weiterbeschäftigung an.