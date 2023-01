BERENBERG stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 170 Euro gesenkt. Kurzfristig gebe es für die Konsensschätzungen nur wenig Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine höhere Bewertung, auch in Relation zu den Wettbewerbern, brauche es wohl weitere Änderungen im Portfolio des Industriekonzerns. Also stufe er die Aktien ab, wenn auch nur ungern./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 143,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philip Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m