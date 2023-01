FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Start ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Mini-Plus von 0,04 Prozent auf 15 140 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg von rund 0,7 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es wieder über die Marke von 12 000 Punkten.