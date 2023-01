BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Um die Frage, ob steigende Zinsen gut oder schlecht für die Kurse von Versicherern sind, herrsche Konfusion, konstatierte Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Jahre 2011 bis 2021 belegten, dass der Sektor von niedrigen Zinssätzen erheblich profitiert hat. Für die Rückversicherer gelte hingegen, dass steigende Zinsen den Versicherungsprämien Auftrieb verleihen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 18:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

