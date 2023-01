KARLSRUHE/MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internet- und Telekomkonzern United Internet und der Finanzinvestor Warburg Pincus haben die Preisspanne für den geplanten Börsengang ihrer Hosting-Tochter Ionos festgelegt. Bis zu insgesamt 17,3 Prozent der Anteile von Ionos sollen für einen Stückpreis von 18,50 bis 22,50 Euro angeboten werden, wie United Internet am Freitag in Montabaur mitteilte. Inklusive Mehrzuteilungsoption umfasst die Offerte bis zu 24,15 Millionen Aktien des Webhosting-Spezialisten. United Internet winkt ein Bruttoerlös von bis zu 408 Millionen Euro, insgesamt könnten es für die Alteigentümer zusammen 543 Millionen Euro Erlös werden. Die Zeichnungsperiode dürfte am 30. Januar beginnen, als erster Handelstag ist der 8. Februar vorgesehen.

Am oberen Ende der Preisspanne könnte die Börsenbewertung von Ionos rechnerisch bis zu 3,15 Milliarden Euro erreichen. Damit liegt der Wert nicht so hoch, wie von den Alteigentümern wohl erhofft. Im Dezember hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet, die Altaktionäre hofften auf bis zu 5 Milliarden Euro Bewertung - an diesem Freitag hieß es dagegen bereits, die Eigner würden noch bis zu 3,4 Milliarden anstreben. United Internet hält bisher gut drei Viertel der Anteile, Warburg Pincus den Rest. United Internet soll nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben./men/mis

Die United Internet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 20,99EUR gehandelt.