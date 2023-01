Was hat der Westen der Dominanz Chinas bei den Lieferketten für Seltene Erden entgegenzusetzen? Die in Halifax, Nova Scotia, ansässige Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU; OTCQX: UURAF; FRA: U9UA), verspricht nordamerikanischen OEMs eine saubere und zugleich wettbewerbsfähige Alternative – dank neuer Technologie. Wie das Unternehmen heute mitteilt, nimmt dieser Tage die erste Demonstrationsanlage mit der neuentwickelten RapidSX™-Extraktions-Technologie am Standort Kingston, Ontario, ihren Betrieb auf.

Die neue Anlage soll die technischen und wirtschaftlichen Vorteile der RapidSX™-Technologie gegenüber herkömmlichen Extraktionstechnologien demonstrieren und mehrere Dutzend Tonnen schwerer und leichter gemischter Seltenerdelementkonzentrate produzieren. Vorausgegangen sind Tausende halbkontinuierliche Betriebsstunden mit der Produktion von hochreinen NdPr-, Praseodym-, Neodym-, Terbium- und Dysprosium-Seltenerdelementen für frühe OEM-Produktqualifikationsversuche.

Die Demonstrationsanlage befindet sich in der 470 Quadratmeter großen RapidSX™ Commercialization and Demonstration Facility („CDF") von Ucore in Kingston, Ontario. Betrieben wird die Anlage vom Partner Kingston Process Metallurgy Inc. (KPM").



Abbildung 1: Teilansicht der RapidSX™ REE-Trennung-Demoanlage von Ucore in Kingston, Ontario.

Noch vor Ende dieses Jahres will Ucore im US-Bundesstaat Louisiana; USA, eine eigene, größere Produktionsanlage zur Abscheidung von REE-Seltenerdoxiden in Betrieb nehmen. Die Anlage soll bis Ende 2024 zunächst 2.000 Tonnen Seltene Erden-Oxide (TREO") verarbeiten und bis 2026 auf eine Kapazität von 5.000 Tonnen erweitert werden.

Mike Schrider, P.E., VP und COO kommentierte: „Wir arbeiten auf eine kurzfristige kommerzielle Einführung der RapidSX™-Technologie zur Trennung von Seltenen Erden in Nordamerika hin. Die Inbetriebnahme der Demo-Anlage ist ein großer Meilenstein für das Team.“

Fazit: China hat die einstmals führende nordamerikanische Selten-Erden-Industrie vor Jahren durch einen Unterbietungswettbewerb gezielt eliminiert. Erst allmählich gewinnt der Westen das wichtige Know-how zur Trennung der Seltenerdoxide zurück. Die RapidSX™-Technologie ist nach langer Zeit eine echte Innovation. Sie verspricht mehr Durchsatz in kürzerer Zeit bei einem kontinuierlichen Prozess. Schon vor Ende dieses Jahres will Ucore die erste größere Anlage mit zunächst 2.000 Tonnen Kapazität in den USA betreiben. Das Ziel ist es, qualitativ und wirtschaftlich mit chinesischen Produkten wettbewerbsfähig zu sein. Wenn beides gegeben ist, würden die amerikanischen OEMs wohl lieber heute als morgen auf Seltenerden „made in USA“ wechseln. Ucore gehört exakt zu der Kategorie von Unternehmen, die der Biden Inflation Act im Sinne von mehr Resilienz fördern will. Das Unternehmen könnte zu einem strategisch wichtigen REE-Produzenten für die amerikanische Industrie werden.

