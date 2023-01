Umfrage sieht SPD wieder vor den Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD ist einer neuen Umfrage zufolge wieder an den Grünen vorbeigezogen. In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer legen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage um einen Punkt auf 21 Prozent zu. Die Grünen verlieren hingegen zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent. Die FDP verharrt bei sechs Prozent. Die Union würden unverändert 27 Prozent wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die AfD gewinnt einen Punkt und könnte aktuell mit 15 Prozent der Wählerstimmen rechnen. Die Linke bleibt bei 6 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer