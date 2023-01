beatvest Finanzbildungs-FinTech sichert sich siebenstelliges Investment und startet im App Store (FOTO)

München (ots) - In einer Finanzierungsrunde sichert sich das

Finanzbildungs-FinTech beatvest 1,3 Millionen Euro von hochkarätigen

Investor:innen und steht nun auch im App Store zum Download zur Verfügung. Mit

an Bord sind die Venture-Capital Firmen neosfer, Sino AG und APX, sowie Business

Angels aus der Start-up-Szene wie N26-Gründer Maximilian Tayenthal und

CLARK-Gründer Marco Adelt. beatvest sieht in Zeiten der hohen Inflation einen

steigenden Bedarf an Finanzbildung und damit verbundenen Produkten.



Traumstart für das Finanzbildungs-FinTech beatvest. Nach einer erfolgreichen

Finanzierungsrunde von über 1,3 Millionen Euro steht nun die beatvest-App im App

Store zum Download bereit. Die Idee des von der Klagenfurter Betriebswirtin

Julia Kruslin und der ehemaligen Finanzmarktaufseherin Sophie Thurner aus

München gegründeten FinTechs ist die Vermittlung von Finanzwissen durch in den

Alltag integrierbare Lektionen. Eine Idee, die auch namhafte institutionelle VCs

und Business Angels von beatvest überzeugte. Mit dabei sind die Venture-Capital

Firmen neosfer , Sino AG und APX . Ergänzt wird die Gruppe durch bekannte

Business Angels aus der Start-up- und Medienszene, wie beispielsweise

N26-Gründer Maximilian Tayenthal , Marco Adelt (Gründer von CLARK),

Unternehmerin Tijen Onaran und Topmanagerin Stephanie Caspar . "Eine Gruppe, die

nicht nur finanziell, sondern auch fachlich einen enormen Mehrwert für beatvest

schafft. Wir freuen uns über das hohe Vertrauen, das die Investoren in uns

setzen, denn 2022 floss nur 1,1 Prozent des Risikokapitals in von Frauen

geführte Start-ups", kommentiert Mitgründerin Julia Kruslin .