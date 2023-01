Dr. Reuter Investor Relations - Wie CBD-Wirkstoffe die Pharmawelt verändern könnten

Darauf basierend geht eine Studie¹ von einem rapiden Marktwachstum aus: Der weltweite Cannabidiol-Markt wurde 2021 auf 5,18 Milliarden Dollar geschätzt und könnte von 2022 bis 2030 mit einer jährlichen CAGR von 16,8 % wachsen.

Produktseitig wird CBD u.a. als frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikprodukt oder Apotheken- bzw. verschreibungspflichtiges Medikament verkauft. Vor allem der CBD-Pharmamarkt bietet attraktive Chancen für etablierte und innovative Konzerne, wie z.B. Innocan Pharma (WKN: A2PSPW, ISIN: CA45783P1027).

Gründe für das CBD-Marktwachstum

Zu den Faktoren, die das CBD-Marktwachstum antreiben könnten, zählt vor allem die verbesserte Regulatorik. Sowohl in den USA, als auch in Deutschland ist eine weitreichende Liberalisierung des Cannabis- und Cannabinoid-Marktes bereits geschehen, oder für die nahe Zukunft geplant. In vielen US-Bundesstaaten ist CBD mittlerweile in Lebensmitteln und Getränken für den Verzehr durch Menschen und Tiere erlaubt. Auch wird an einer landesweiten Regulierung durch die FDA (Food and Drug Administration) gearbeitet. Es wird erwartet, dass die FDA in den kommenden Monaten einen Plan zur Regulierung von Cannabisprodukten wie CBD vorlegen wird. In Deutschland sind CBD-Produkte derzeit legal, solange sie nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und einen THC-Gehalt von unter 0,2 % aufweisen. Das gilt für Öl, Cremes, Gel und andere Kosmetikprodukte. Zudem wird auf EU-Ebene auch über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland diskutiert.

Laut einer Studie von Frost & Sullivan² ist deshalb davon auszugehen, dass CBD und andere Cannabinoide mittel- bis langfristig als Teil von Produkten des täglichen Bedarfs Akzeptanz finden werden: "Wenn die regulatorischen Fragen geklärt sind, wird CBD zu einem gängigen Bestandteil von Nahrungs- und Genussmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten werden."