JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 49 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die mit "Neutral" eingestuften Rockwool und Heidelberg Materials gebe es bei den Konsensschätzungen noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Beide Aktien seien zuletzt jedoch schon sehr gut gelaufen im Vergleich zum Bausektor. Mit Blick auf die Kursziele für die Branchenunternehmen berücksichtige sie nun die zuletzt gesunkenen Energiepreise./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 21:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HeidelbergCement Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 61,06EUR gehandelt.



