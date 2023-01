RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die gute Umsatzdynamik des Sportartikelherstellers sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben, auch wenn die Bruttomarge gelitten haben könnte, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er schätze Puma für das kurzfristige Erlöswachstum und die branchenführenden mittelfristigen Gewinnaussichten. Zudem sei die Bewertung auf relativer Basis günstig./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 59,80EUR gehandelt.



