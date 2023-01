Derzeit läuft eine Art Nasdaq-Echo-Blase: es sind vor allem hochspekulative, meist unprofitable Werte, die diese Junk-Rally kennzeichnen. Das erinnert an 2020, als die Fed die Märkte mit Liquidität übergossen hatte und vor allem Junk-Aktien massiv gestiegen waren. Sind wir in Sachen Liquidität in einer ähnlichen Situation wie 2020? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Nasdaq-Echo-Blase nicht nachhaltig ist, sie ist vielmehr ein Geschenk für Bären. Die Märkte haben derzeit extrem viel Hoffnung eingepreist: Zinsenkungen durch ie Fed in 2023, dennoch ein soft landing der Wirtschaft, also die beste aller Welten. Unwahrscheinlich, dass es wirklich so kommt. Heute im Fokus die Daten zur Inflation aus den USA (PCE; 14.30Uhr)..

Hinweise aus Video: