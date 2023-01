Im US-Handel am Vorabend zeigten sich vor allem Technologiewerte in starker Verfassung. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2 Prozent. Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte nachbörslich zeitweise prozentual zweistellig nach unten. "Dieses Spannungsfeld aus den USA macht es Anlegerinnen und Anlegern hierzulande nicht leicht, sich zu orientieren", kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 15 149,28 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg von rund 0,8 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,41 Prozent auf 28 909,41 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,1 Prozent.

