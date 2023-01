Restrukturierung im Fokus/ Zachert Private Equity in D-A-CH-Region aktiv; Bundeskanzler a.D. Christian Kern, Martin von Hirschhausen und Dr. Michael Schellenberger als Beiräte ernannt (FOTO)

Grünheide/Wien/New York (ots) - Sanierungsbedürftige Unternehmen wenden sich angesichts der angespannten Wirtschaftssituation vermehrt an spezialisierte Beteiligungsgesellschaften, die Fortführungslösungen im Rahmen von Restrukturierungen anbieten. Antrieb für, die auf "Buy-and-Build"-Strategien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, Zachert Private Equity GmbH ihr Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen. Unterstützt wird die Expansion durch den neu ernannten hochkarätigen Beirat: Ihm gehören neben dem österreichischen Bundeskanzler a.D. Christian Kern auch der Unternehmer und frühere Bankvorstand Martin von Hirschhausen - beide auch als Co-Investoren aktiv - sowie der Vermögensstrukturierungsexperte Dr. Michael Schellenberger an.



"Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt derzeit an, immer mehr Firmen geraten in die wirtschaftliche Schieflage. Viele dieser Insolvenzen wären vermeidbar", sagt Olaf Zachert, CEO und alleiniger Gesellschafter von Zachert Private Equity. "Unser Ziel ist es, sanierungsbedürftige Unternehmen, vor allem Traditionsunternehmen, durch Einsatz unseres langjährigen Restrukturierungs-Know-hows neu auszurichten und nach Möglichkeit zu erhalten. Ganz bewusst unterscheiden wir uns hierbei von anderen Private Equity-Anbietern am Markt", so Zachert weiter.



Der zum Jahresende 2022 gegründete Unternehmensbeirat von Zachert Private Equity vereint herausragende Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Durch diese wertvolle zusätzliche Expertise in unterschiedlichen Bereichen und Branchen stärkt das Unternehmen maßgeblich seine Ausrichtung. Im Einzelnen gehören dem Beirat an:



Christian Kern , ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ): Bevor er für drei Jahre in führender Rolle in der Politik wirkte, war Christian Kern mehr als 20 Jahre in der Wirtschaft tätig und hielt mehrere Vorstands- und C-Level-Positionen in der Energie- und Bahnindustrie in Österreich, der Türkei, Italien und Frankreich. Nach seinem Ausstieg aus der Politik war er Managing Partner und Eigentümer der auf Investments in nachhaltige Technologien fokussierten Blue Minds Company mit Sitz in Wien. Im September 2022 wurde er zum CEO der European Locomotive Leasing Group berufen, zu deren Eigentümern AXA und Credit Agricole gehören.