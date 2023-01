Neuvorstellung Montage Gold: Hier sind die großen Goldminer bereits eingestiegen!

Die Goldbranche in Westafrika boomt. Eines der Epizentren der Industrie ist die Elfenbeinküste. Ein Land, das wesentlich stabiler ist, als es dem Image Afrikas entspricht. Inzwischen haben sich einige nordamerikanische und südafrikanische Goldproduzenten dort breitgemacht. Zu nennen sind da beispielsweise Endeavour Mining , B2 Gold oder auch AngolGold Ashanti . Dazu kommen russische und chinesische Miner. Angelockt werden sie alle von hohen Goldgraden und niedrigen Produktionskosten. Hinzu kommt, dass die Zukunft der Industrie sich mehr und mehr nach Afrika verschiebt. Dies gilt nicht für Gold, sondern auch für andere Metalle. Schließlich haben alle anderen Regionen auf der Welt in den vergangenen Jahrhunderten viel Rohstoffabbau erlebt, so dass die Vorkommen langsam rar werden.

Barrick, Endeavour, Perseus: Goldminer sind bei Montage eingestiegen

In dieser dynamischen Region hat sich auch Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013) etabliert. Dass es sich hierbei um keinen gewöhnlichen Gold-Developer handelt, zeigt der Blick aufs Aktionariat. So habe sich mehrere Goldproduzenten bei dem kanadischen Unternehmen eingekauft. So halten Perseus Mining (20,6%), die Lundin Group sowie Sandstorm Gold (6%) zusammen knapp ein Drittel der Aktien. Im vergangenen Jahr stiegen Barrick Gold (9,7%) und Endeavour Mining (4,1%) bei Montage ein. Dafür zahlten sie im Rahmen eines Financings zusammen rund 20 Mio. CAD beziehungsweise 0,70 CAD je Aktie und damit etwas weniger als den aktuellen Kurs.

Koné Goldprojekt: Mine kann 15 Jahre in Betrieb laufen

Es gibt auch einen Grund, warum all diese Produzenten bei Montage Gold eingestiegen sind: das Koné Goldprojekt in der Elfenbeinküste. Zwar nimmt das Unternehmen noch Explorationsarbeiten vor, doch es hat auch schon eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS; Pre Feasibility Study) vorgelegt, um die Möglichkeiten aufzuzeigen. Erst danach stiegen Barrick und Endeavour hier ein. Demnach befinden sich 3,42 Mio. Unzen Gold auf Koné, die bereits abbaubar sind. Die Studie geht von einer Produktion von durchschnittlich 272.000 Unzen Gold pro Jahr aus – für die ersten neun Jahre. Insgesamt soll die Mine auf Basis dieser Ressource knapp 15 Jahre in Betrieb sein. Nach Steuern ergibt sich daraus ein IRR (interner Zinsfuß) von sehr guten 35%. Der Wert (Net Present Value) wird auf 746 Mio. US-Dollar nach Steuern taxiert. Dafür verantwortlich sind auch die niedrigen Produktionskosten, die AISC werden auf 933 US-Dollar je Unze veranschlagt. Hilfreich sind auch die einfache Metallurgie (>90%) Recovery Rate) und die solide Infrastruktur. Für den Bau der geplanten Tagebaumine werden daher 544 Mio. US-Dollar angesetzt. Mit HCF International Advisers hat man auch schon einen Afrika-erfahrenen Berater angeheuert, um den Minenbau zu finanzieren.