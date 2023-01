Tesla hat in China eine Reihe von Rivalen im Bereich der Elektrofahrzeuge, darunter Startups wie Nio, Xpeng und Li Auto. Der größte Konkurrent von Tesla in China ist derzeit aber der von Warren Buffett unterstützte Autohersteller BYD.

Elon Musk sagte, dass ein chinesischer Autohersteller wahrscheinlich der stärkste Konkurrent von Tesla sein werde. "Sie arbeiten am klügsten", zitiert CNBC Musk aus dem Earnings-Call. Gleichzeitig betonte der Milliardär, dass Tesla derzeit "in China gewinnt", ohne näher darauf einzugehen.

So verkaufte BYD Im vergangenen Jahr weltweit 911.140 batterieelektrische Fahrzeuge und insgesamt 1,8 Millionen Fahrzeuge, inklusive Plug-in-Hybride. Tesla lieferte im Jahr 2022 dagegen insgesamt 1,3 Millionen Autos aus.

Laut Musk sei Tesla "Feuer und Flamme was die Zukunft" betreffe. Und weiter: "Sie wird großartig sein." Tesla habe jedoch "großen Respekt vor den Autoherstellern in China." Diese seien "die wettbewerbsfähigsten der Welt."

"Sie arbeiten am härtesten und sie arbeiten am klügsten. Wenn ich also raten sollte, ist es wahrscheinlich, dass ein Unternehmen aus China nach Tesla den zweiten Platz einnimmt", so Musk.

Aber auch die traditionellen Autogiganten in den USA und Europa sind Tesla auf den Fersen. So sagte Herbert Diess im Mai, er glaube, dass Volkswagen Tesla überholen und bis 2025 der weltweit größte Verkäufer von Elektrofahrzeugen werden könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion