MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist etwas zuversichtlicher ins neue Jahr gestartet, und das zeigt sich auch bei den Personalplänen. Die Einstellungsbereitschaft der vom Münchner Ifo-Institut befragten Unternehmen hat zugelegt. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 100,2 Punkte, nach 99,6 Punkten im Dezember.

In der Industrie ist das Beschäftigungsbarometer merklich gestiegen. "Insbesondere im Maschinenbau und der Elektroindustrie werden neue Mitarbeiter gesucht", teilten die Konjunkturforscher am Freitag mit. Auch bei den Dienstleistern hat die Einstellungsbereitschaft zugenommen. Vor allem in der IT-Branche sind viele Stellen unbesetzt. Im Handel halten sich Einstellungs- und Entlassungspläne in etwa die Waage. Im Bauhauptgewerbe gibt es trotz höherer Baupreise und Kreditzinsen und stornierter Wohnbauaufträge leicht positive Beschäftigungserwartungen./rol/DP/jha