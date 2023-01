Ein Neubau aus Abbruchmaterial/DBU fordert mehr Recyclingbaustoffe beim seriellen Bau

Heek/Kreis Borken (ots) - Aufgrund der großen Herausforderungen beim Wohnungsbau

fordert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein Umdenken - hin zu mehr

Ressourcenschutz. Großes Potenzial sieht sie bei hochwertigen

Recyclingbaustoffen. Das mittelständische Unternehmen Betonwerk Büscher im

nordrhein-westfälischen Heek hat mit DBU-Förderung ein Verfahren für Innenwände

aus Beton mit 100 Prozent Natursteinersatz entwickelt. Beim Festakt zu einem nun

fertiggestellten Neubau wollen sie zeigen, dass die Methode auch Perspektiven

für den seriellen Wohnungsbau eröffnet. Zum Empfang am 1. Februar kommt der

ehemalige DBU-Kurator Jens Spahn .



Bauschutt aus dem Hochbau wieder für den Hochbau einsetzen





Laut krachend lässt eine Baggerschaufel Bauschutt auf den Anhänger einesTraktors fallen. Hellgrauer Staub wirbelt auf. Wie in einer einzigen Bewegungwendet der Bagger, während gleichzeitig die Baggerschaufel herabsinkt. Dannfrisst sie sich erneut in einen riesigen Berg aus Bauresten, vorwiegendMauerwerkbruch. "Der wird üblicherweise als Abfallstoff bezeichnet", sagtWolfgang Büscher . "Aber für uns ist das kein Müll, sondern ein Wertstoff."Gemeinsam mit seinem Bruder Hans-Jürgen leitet er das Betonwerk Büscher imnordrhein-westfälischen Heek. Die Mengen sind beachtlich: Allein im Jahr 2018fielen laut Umweltbundesamt (UBA) aus den Fraktionen Bauschutt undStraßenaufbruch 73,9 Millionen Tonnen mineralische Abfälle an. Von denrecycelten Baustoffen wurden laut UBA jedoch lediglich 15,8 Millionen Tonnenhochwertig in der Asphalt- und Betonherstellung eingesetzt. Technisch ließe sichnoch weit mehr Bauschutt aus dem Hochbau wieder für den Hochbau aufbereiten.Große Herausforderungen beim Wohnungsbau mit Recyclingbaustoffen abmildernRecyclingbeton als Wertstoff könnte dazu beitragen, den von der Bundesregierungangestrebten Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr voranzubringen. "Aufgrund vonRessourcen- und Energieverbrauch, Lieferengpässen und Fachkräftemangel stehenwir beim Wohnungsbau vor großen Herausforderungen", sagt DBU-GeneralsekretärAlexander Bonde und fordert ein Umdenken. "Recyclingbaustoffe haben ein enormesPotenzial, um zur Lösung beizutragen. In Politik und Praxis finden sie bisherjedoch noch zu wenig Beachtung." Recyclingbeton etwa schont nach den WortenBondes Rohstoffe wie Kies und Sand sowie deren Abbauflächen, entlastet Deponienund ist energieeffizienter als herkömmliche Verfahren. Zudem binde AltbetonKohlenstoffdioxid (CO2) und trage so zur Treibhausgasminderung bei. Dass sichRecyclingbaustoffe aus sogenannten Porenbetonrezyklaten als Wände in einem