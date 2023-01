STOCKHOLM (dpa-AFX) - Hohe Energiekosten und anfängliche Belastungen durch ein Sparprogramm haben im vergangenen Jahr am Gewinn der Bekleidungskette H&M gezehrt. Zudem hätten der Anstieg von Rohstoff- und Frachtkosten in Verbindung mit dem starken US-Dollar den Wareneinkauf stark verteuert, sagte Konzernchefin Helena Helmersson bei der Zahlenvorlage für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende November) am Freitag in Stockholm. Auf einem Teil des Kostenanstiegs blieb H&M sitzen, der konnte nicht über höhere Preise an die Kunden weitergereicht werden.

Die Dividende soll trotz des Gewinnrückgangs mit 6,50 schwedische Kronen je Aktie stabil bleiben. Im neuen Jahr erwartet Helmersson zwar Rückenwind fürs Geschäft, die Anleger vermochte sie damit aber nicht beruhigen. Die H&M-Aktie verlor am Freitagvormittag zeitweise rund acht Prozent an Wert und büßte damit die Kursgewinne der vergangenen Tage wieder ein. Zuletzt lag der Kursabschlag am Vormittag noch bei rund sechs Prozent.