Wachstumstempo von AWS könnte sich verringern!

Die Sparpläne des US-Unternehmens Amazon nehmen größere Ausmaße an als bisher angenommen. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten sollen in einer ersten Entlassungswelle konzernweit 18.000 Büro-Stellen gestrichen werden. Gemessen an den Arbeitsplätzen in den Büros von Amazon sind das sechs Prozent. Das Online-Einzelhandelsgeschäft, das Amazon zu einem Weltkonzern werden ließ, hat in den letzten Quartalen Verluste eingefahren. Besser lief es beim größten Cloud-Anbieter der Welt Amazon-Web-Services (AWS). Etliche Unternehmen in Deutschland setzen auf die Lösungen von AWS. Doch das ungebremste Wachstumstempo im globalen Cloud-Business schein sich abzuschwächen. Konkurrent Microsoft hat aktuell den Ausblick für seine Azure-Cloud gesenkt. Das Cloudwachstum sollte sich bei Azure um vier bis fünf Prozentpunkte verlangsamen. Diese Entwicklung könnte auch bei AWS platzgreifen und die derzeitige Cashcow von Amazon abwerten. Für den Konzern insgesamt wäre dies keine gute Nachricht.

