Habeck reist für Gespräche nach Schweden

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist in der kommenden Woche für zwei Tage nach Schweden. Anlass des Besuches ist der EU-Ratsvorsitz, den das skandinavische Land Anfang des Jahres für sechs Monate von Tschechien übernommen hat. Habeck wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag zunächst Gespräche mit einer Reihe von schwedischen Kabinettsvertretern führen, darunter Vize-Regierungschefin und Wirtschaftsministerin Ebba Busch.

Mit Klimaministerin Romina Pourmokhtari will er demnach unter anderem über den Emissionshandel und das EU-Klimapaket "Fit for 55" sprechen. Damit wollen die EU-Staaten ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken. Am Freitag stehen dann Besuche in einem Innovationshub in Stockholm sowie im Forschungsstandort des Batteriezellherstellers Northvolt in Västerås etwa 100 Kilometer weiter westlich an./trs/DP/ngu

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 126,8EUR gehandelt.