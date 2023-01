Deutsche Anleihen geben nach

In den USA stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Unter anderem werden das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Außerdem gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält./bgf/jsl/mis

Geld- und Kreditdaten aus der Eurozone deuteten am Vormittag auf eine eher schwache Konjunkturdynamik hin. Die Geldmengenaggregate M1 und M3 wuchsen im Dezember deutlich schwächer als im Vormonat, die Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen fiel ebenfalls schwächer aus. Die Daten stehen etwas im Widerspruch zu jüngsten Konjunkturindikatoren, die auf eine wirtschaftliche Belebung hingedeutet haben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im Kurs spürbar nachgegeben. Am Markt wurde die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten als ein Grund genannt. Am Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,57 Prozent auf 137,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,26 Prozent.

