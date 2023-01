Restrukturierung im Fokus/ Zachert Private Equity in D-A-CH-Region aktiv; Bundeskanzler a.D. Christian Kern, Martin von Hirschhausen und Dr. Michael Schellenberger als Beiräte ernannt (FOTO)

Grünheide/Wien/New York (ots) - Sanierungsbedürftige Unternehmen wenden sich

angesichts der angespannten Wirtschaftssituation vermehrt an spezialisierte

Beteiligungsgesellschaften, die Fortführungslösungen im Rahmen von

Restrukturierungen anbieten. Antrieb für, die auf "Buy-and-Build"-Strategien

spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, Zachert Private Equity GmbH ihr

Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen.

Unterstützt wird die Expansion durch den neu ernannten hochkarätigen Beirat: Ihm

gehören neben dem österreichischen Bundeskanzler a.D. Christian Kern auch der

Unternehmer und frühere Bankvorstand Martin von Hirschhausen - beide auch als

Co-Investoren aktiv - sowie der Vermögensstrukturierungsexperte Dr. Michael

Schellenberger an.



"Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt derzeit an, immer mehr Firmen

geraten in die wirtschaftliche Schieflage. Viele dieser Insolvenzen wären

vermeidbar", sagt Olaf Zachert, CEO und alleiniger Gesellschafter von Zachert

Private Equity. "Unser Ziel ist es, sanierungsbedürftige Unternehmen, vor allem

Traditionsunternehmen, durch Einsatz unseres langjährigen

Restrukturierungs-Know-hows neu auszurichten und nach Möglichkeit zu erhalten.

Ganz bewusst unterscheiden wir uns hierbei von anderen Private Equity-Anbietern

am Markt", so Zachert weiter.